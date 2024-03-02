在野推陸配入籍年限縮短 陳建仁：無規畫

國民黨有意推動修法縮短陸配入籍年限，民進黨團擔憂排擠醫療量能表態反對。圖為2016年數百名陸配於立法院前抗議，要求陸配取得身分證年限從六年改為四年。（本報資料照片）

國民黨 有意推動修法縮短陸配入籍年限，民進黨 團擔憂排擠醫療量能表態反對。行政院長陳建仁今天表示，不論是陸委會或內政部 ，對於這個議題行政院沒有修法的規畫；對於在野黨主張，此事茲事體大，需要全面盤點，行政院持保留態度。國民黨立委徐巧芯1日直言，民進黨要大陸配偶需放棄國籍，才能取得中華民國身分證，就是實質台獨，且對陸配有惡意仇恨，試圖去阻擋在台灣社會裡面有的公平原則。

陳建仁指出，陸配權益議題，政府一向都是相當地重視，而且給予很好的保障，以現在規定來講，陸配權利相對於其他外籍配偶權利有更多保障。

陳建仁說明，現在台灣跟中國在政治、法律還有社會層面制度都有重大差異，在考量相關陸配權益時，需要把這些列入國家安全還有國家利益考量，所以在討論陸配跟外配這些權益的時候，是按照在不同的立足點上來討論，這兩者不應該併為一談。

陳建仁表示，目前陸委會或內政部，對於陸配入籍年限議題，並沒有提出修法的規畫；部分在野黨想要縮短陸配入籍年限，由6年變成4年，這一件事情茲事體大，需要全面地來盤點、考量，才能夠更加地謹慎處理，這是最好的方法，所以在野黨提出的這樣的一個修法的建議，行政院本身持保留態度。

徐巧芯昨強調，綠營說法一變再變，先說會擠壓到健保資源，結果被打臉，現在轉往另一個戰場，說會使台灣人口比例發生變化，這也完全用意識形態在想像，痛批民進黨對陸配有惡意仇恨，試圖去阻擋在台灣社會裡面有的公平原則。

台北市長蔣萬安表示，重點在於人權還有人情味，台灣是一個民主多元的國家且尊重人權，如果陸籍配偶跟外籍配偶取得身分證的年限不同，這樣雙標的態勢非常明顯。