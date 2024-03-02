恐怖平衡？ 藍批檢：辦楊文科轉移黃偉哲被傳喚

台南市長黃偉哲、新竹縣長楊文科接連捲入司法案，法務部長蔡清祥1日表示，檢方傳喚黃偉哲是要釐清事實，至於楊文科，檢方認為有些犯罪嫌疑。國民黨 立法院黨團副書記長王鴻薇說，2月29日訊問楊文科，時間巧合，正好是黃偉哲因力暘光電案應訊，是否因黃案進入司法程序，趕快抓個國民黨縣市首長辦案，做恐怖平衡？她質疑是政治辦案。

國民黨團1日舉行記者會聲援楊文科，黨團副書記長羅智強說，2026選舉已開打，從民進黨 圍剿台中市長盧秀燕、基隆市長謝國樑，戰場擴大到楊文科、高虹安，選前大張旗鼓偵辦在野黨政治人物，影響選情，司法公信力在哪裡？

楊文科遭檢調偵辦，令藍綠地方民代同感震驚，藍營認為楊文科奉公守法，檢調應盡快還其清白。綠營則意外楊文科踩貪汙紅線，損害縣民對縣府的信任。

法界人士評估，檢方既然敢大動作搜索縣市首長，卻未向法院聲請羈押，有點耐人尋味，最後以50萬元（台幣，下同）交保，代表檢方企圖心極強，未來起訴機率仍高。

立委徐欣瑩批評檢調訊問用誘導方式，試圖將罪嫌羅織在楊文科身上，檢方從頭到尾都證據不足，若楊真有涉案，為何當初天坑案發生後，楊還下令送辦徹查？立委林思銘也指檢方證據不足，更質疑檢方從上午動作到深夜偵訊楊文科，是「疲勞訊問」。對此，新竹地檢署表示全案偵查不公開，請外界尊重司法調查。

此外，台南地檢署偵辦光電弊案，2月29日以證人身分傳喚台南市長黃偉哲，有意參選2026市長的民進黨立委陳亭妃認為若未盡速查明真相，選舉將成國民黨的提款機。黃偉哲說，光電案要「開大門走大路」，檢調在2022年偵辦時就發生88槍擊案，中間牽扯什麼政商關係，工程單位和地方勢力有何糾葛，問題出在哪就辦到哪。

黃偉哲1日出席亞太棒球村成棒主球場上梁典禮，回應媒體詢問時說，光電案他一向支持調查清楚，光電和綠能 發展是國家重大政策，不應該為特定個案而被汙名化，大家都要用電又不喜歡核電，不喜歡火力電廠蓋在家附近，世界普遍支持乾淨綠能，只是過程要受法律規範，這也是他應努力堅持的。