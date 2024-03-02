疑捲入天坑案 竹縣長楊文科爆涉貪 訊後50萬元交保

新竹縣長楊文科遭檢調調查疑似涉貪，前天深夜以台幣50萬元交保，1日他照常上班，強調絕無不法。（記者郭政芬／翻攝）

新竹地檢署2月29日到新竹縣政府搜索縣長楊文科辦公室等處，據傳與造成竹北市天坑事件的建案豐采520有關。新竹地檢署1日凌晨發布新聞稿指出，檢察官訊問楊文科後，認其涉及貪汙罪嫌重大，但無聲請羈押必要，訊後在29日深夜以50萬元（台幣，下同）交保。新竹縣政府強調，楊文科尊重司法也全力配合調查，絕無任何不法。

據幕僚透露，楊文科認為自己一切依法行事，原已向律師表達拒絕交保以示清白，但在律師團不斷勸說下才決定交保，以便有機會向外界自證清白。

楊文科1日如常到縣府上班，上午10時43分步出縣長室要搭車外出，面對詢問僅不停表示「謝謝」，臉上掛著微笑。他表示「謝謝大家關心」，由於案情仍在偵辦階段，基於偵查不公開不便多說，但會全力配合司法調查，期盼司法公正審理、查明真相還他清白。

竹檢指出，地檢署偵辦竹縣府人員疑涉不法案，檢察官29日上午指揮法務部調查局及竹檢人員執行搜索，並傳喚楊文科等人到案釐清。據了解，檢調29日一早就到縣府突襲搜索楊文科辦公室等處，楊原本要到竹北天后宮點燃全縣中小學運動會聖火，臨時取消行程被帶走調查。

據了解，去年竹北市天坑事件發生後，竹檢就曾對縣府前工務處長江良淵辦公室等處所發動搜索，江因涉嫌收受建商賄賂，被檢調在家中排水管搜出上千萬元現金，後遭法院裁定羈押禁見，去年12月再由新竹地方法院裁定30萬元交保。豐邑建設則發聲明強調「絕無任何行賄行為」。

竹北天坑案下個月將滿1年，受災社區住戶批評竹縣府的作為「非常不積極」，以致拖到現在還沒搞定，正準備要談損鄰賠償。竹縣府工務處表示，豐采520建案已勒令停工，豐邑建設提出的搶險報告書審查後需要補正，退件後，上周豐邑再度把報告書送到縣府，準備再審查。

受災社區住戶表示，原先縣府專家小組決議要請台北土木技師公會針對住戶的疑慮詳細調查，但後來都無作為，直到監委下鄉巡查，住戶再度陳情，才讓豐邑建設埋單、並讓公會鑑定調查。

面對縣長楊文科遭搜索調查，住戶說，目前資訊不明朗無法評論，但希望縣府更積極主動要求建商配合修繕、改善道路地基不良等問題。