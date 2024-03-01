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綠稱民主基金會執行長總統任命 藍轟「卡韓」吃相難看

台灣新聞組／台北1日電
國民黨立委王鴻薇質疑民主基金會預算不接受審查，成為民進黨綠友友的小金庫。（本報資料照片）
國民黨立委王鴻薇質疑民主基金會預算不接受審查，成為民進黨綠友友的小金庫。（本報資料照片）

台灣民主基金會3月改組，依慣例董事長應由新任國民黨立法院長韓國瑜擔任，雖民進黨否認「卡韓」，但民進黨立院黨團2月29日表示，基金會執行長過去都是由總統來任命指派，希望未來董事長能依照慣例。因執行長實際負責基金會運作，綠營的說法也引來藍營砲轟「吃相難看」。

本報系聯合報報導，國民黨立委王鴻薇質疑民主基金會預算不接受審查，成為民進黨綠友友的小金庫。

外交部指出，台灣民主基金會訂有捐助及組織章程，年度經費預算業務的辦理，均在章程明確規範。預決算編審程序均依章程規定，提請董事會審議通過後，送主管機關外交部，循預算及決算程序辦理。

有關基金會董事長改選，台灣民主基金會指出，依據財團法人台灣民主基金會捐助暨組織章程第8條及第10條規定，前立法院長游錫堃交接立法院長職務後，卸任台灣民主基金會當然董事及董事長職務，董事職務由立法院長韓國瑜遞補，董事長職務由副董事長吳釗燮代理。

台北中國時報報導，民進黨立院黨團幹事長吳思瑤說，民主基金會章程沒有規定立法院長出任董事長，但是過去慣例就是如此，民進黨也會依循慣例。吳還說，相關作業早已經啟動，民進黨卡韓這些事情都是無中生有，都是惡意政治操弄。

不過，昨卻有媒體報導稱，當年陳水扁前總統和立法院前院長王金平跨藍綠所定下、執行長由總統所屬政黨指派的基金會「祖制」。吳思瑤昨受訪也特別強調，民進黨會依循慣例，也希望未來董事長在執行長人事，也要依循慣例由總統來任命。

據報導，對此，台灣民主基金會董事陳以信表示，不知道有這種「祖制」可言，依照組織章程的規定，「基金會設執行長一人，由董事長提名，經董事會同意後遴聘之」，民進黨口口聲聲說不卡韓，但卻用祖制當藉口，卡住董事長任用執行長的人事權，破壞組織章程規定，這種混亂體制的作法，只有民進黨做得出來，陳也強調，自己對執行長位置毫無興趣。

王鴻薇表示，民進黨現在一直在破壞體制，因為財團法人都是要依照組織章程，「為什麼一位執行長要由總統任命？」批民進黨要卡韓卡到什麼程度，聲稱不卡韓國瑜，卻要架空韓當虛位的董事長，民進黨為想繼續把持而吃相難看。

據報導，台灣民主基金會副執行長廖達琪表示，依章程白紙黑字很清楚，執行長由董事長提名，並沒有什麼祖制，廖也提到，陳水扁時代王金平擔任董事長也尊重王金平，就是依照法規，法規上就是規定指派執行長就是董事長的權力。

針對民主基金會新任執行長，近韓人士指出，目前韓國瑜尚未有想法，尊重民主基金會運作，且尚須待外交部召開董事會。據了解，外交部應該在3、4月間召開董事會；至於綠營所謂「祖制」說法，韓辦對此未回應。

民進黨 韓國瑜 預算

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