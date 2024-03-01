新聞眼／國會藍白合過頭關 重大法案前路仍險

立法院召委選舉，民眾黨立法院總召黃國昌一再對外重申「改革比位子重要」。（本報資料照片）

立法院召委選舉大戰終於落幕，國民黨 立法院黨團總召傅崐萁原定調禮讓一席召委給民眾黨，不過引爆藍營基層反彈，2月29日黨團大會上「急轉彎」決定不讓，而民眾黨也全數投票 給國民黨。「藍白合」算是過頭關，但未來重大法案能否展現君子之爭，彼此既競爭又合作，共同推動福國利民法案，難關還在後頭。

國會正副龍頭選舉過後，藍綠白第二個戰場就是召委選舉大戰。民眾黨立委黃國昌一再對外重申「改革比位子重要」，據了解，其實白營早早就沙盤推演，白營新科立委多，對議事尚在熟悉當中，且倘若國民黨刻意不排民眾黨案子，也會遭受輿論壓力，因此召委對白營重要性不大，重點仍是推動法案。

民眾黨目標明確，反倒是藍營搖擺不定，傅崐萁一開始欲樹立大黨風範、建立藍白合作起點，主張禮讓召委，但消息傳出引爆藍營炸鍋。藍營支持者對總統大選期間，柯文哲 撕毀協議、君悅會鬧翻等，仍餘怒未消，此時要拱手讓白營召委，支持者自然沒好感，國民黨前秘書長李乾龍更轟這是「被賣掉還幫忙數錢」。

藍營29日在黨團大會上急轉彎，決議召委選舉一致投給自己人，傅崐萁稱「民眾黨非常客氣，沒有對黨團直接推舉人選」。據了解，藍白在彼此熱線溝通後，民眾黨表明沒有要召委。民眾黨不強求召委，反而還幫藍營止息了一場茶壺內風暴，未來藍白只要理念相同，國民黨沒有不合作的理由。

只不過2026年地方大選民意考驗在即，彼此都有爭取選民目光的壓力。藍白雖在國會改革、NCC人事等立場一致，但在潛艦國造案、代理孕母制度等想法有所不同，藍白矛盾終將浮現，未來如何「該合作時合作，該競爭時競爭」？不讓國會流於「在野嗆在野」口水戰，彼此仍須繼續堆疊善意。