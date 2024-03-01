立院召委選舉藍綠各8席 民眾黨全投國民黨留合作空間

立法院召委選舉出爐，民眾黨八席立委分別在各委員會票投藍營召委人選，國民黨團總召傅崐萁（右）與民眾黨團總召黃國昌（左）在司法委員會碰面，兩人互動熱絡。（記者林澔一／攝影）

立法院八個常設委員會召委選舉昨天出爐，泛藍陣營與民進黨 各取得八席，投票 過程國民黨 並未禮讓民眾黨，但民眾黨八席立委，分別在各委員會票投藍營召委人選，藍營解讀藍白互釋善意，未來雙方可再就法案合作；民進黨立委則批評，民眾黨的行為，坐實為了權力，連改革都可以不要。

立院每個委員會設有二召委席，由於召委可決定該委員會議程，向來是朝野黨團的兵家必爭之地。藍綠立委席次相當，事前藍綠都評估可望在八個委員會，各取得一席召委。

選舉結果，無黨籍立委高金素梅獲得國民黨一致支持當選，民進黨由吳琪銘出線，社福衛環委員會召委國民黨王育敏、民進黨黃秀芳，外交國防委員會召委國民黨馬文君、民進黨王定宇，財政委員會國民黨羅明才、民進黨郭國文，教育文化委員會國民黨柯志恩、民進黨林宜瑾，交通委員會國民黨陳雪生、民進黨李昆澤，司法法制委員會國民黨吳宗憲、民進黨鍾佳濱，經濟委員會國民黨楊瓊瓔、民進黨邱議瑩。

選前較受矚目的是，藍營是否禮讓交通委員會召委給民眾黨，不過民眾黨團總召黃國昌昨公開表示，八位立委一致同意，全力支持國民黨提出的召委人選；國民黨最終也未在交委會禮讓民眾黨，仍由陳雪生當選召委。

由於民眾黨未開口要召委，藍營內部阻力大。國民黨黨團總召傅崐萁表示，選舉結果展現出國民黨團的團結一致，更表示在野黨都有共識要強力監督民進黨，彼此充分釋出善意。民眾黨團展現高度合作誠意，只要能夠制衡民進黨，並推動有利於國家的民生法案，國民黨都願與民眾黨合作。

民進黨團幹事長吳思瑤表示，民眾黨立委全部票投國民黨召委人選，還包括支持藍委馬文君出任外交國防委員會召委，黃國昌言必稱利益迴避，怎麼連這一票都蓋得下去。綠委林俊憲說，就算民眾黨在八個委員會不投票，藍綠還是各一席立委，顯示民眾黨是在納投名狀，倒貼國民黨。

民眾黨立委林國成說，在野黨結合監督執政黨，天經地義，以後不管是法案還是表決，除藍綠兩黨合作，勢必需要民眾黨的八票，請民進黨拭目以待，「有沒有用，到時候就知道」。

昨衛環委員會投票時出現插曲，民進黨立委劉建國誤投自己，不影響選舉結果。劉建國說，不小心投錯票，很不好意思，若被黨紀處分該接受就接受。吳思瑤說，會依內規祭出停權，「該怎麼進行就怎麼進行，我們會捍衛黨團紀律。」