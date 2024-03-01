光電弊案台南市長黃偉哲應訊 被疑「過個場」將偵結

台南地檢署偵辦力暘能源光電弊案，2月29日以證人身分傳喚台南市長黃偉哲（圖）與前經發局長陳凱凌對質，偵訊四小時後請回。（記者劉學聖／攝影）

台南檢調偵辦光電弊案案情升溫，行政院前顧問古盛煇擔任負責人的力暘能源公司，被控非法取得台南光電場土地，市府承辦人在審查業者申請案件時，發現資料不齊全，但有市府員工指證，經發局前局長陳凱凌曾指示此案是「上級交辦」，檢方昨天傳喚台南市長黃偉哲作證，另提訊在押的陳凱凌、約談力暘能源業者共六人對質，黃偉哲偵訊四小時請回。

國民黨 台南市議員蔡育輝表示，黃偉哲未能嚴謹用人，會遭約談不意外，日後恐仍有未爆彈。綠營則呼籲國民黨不要將司法案件拿來政治操作，企圖影響檢警偵辦。

外界批評，檢方在此時約談黃偉哲，是全案即將偵結、程序上約談市長「過個場」？抑或案情另有新進展？檢方應適度對外釋疑，不要拿偵查不公開作為政治人物保護傘。

陳凱凌被控經手七股工業區開發案，向廠商收賄接受性招待，二審判刑六年五月。檢方偵辦力暘弊案時，為清查陳凱凌是否涉貪，去年前往經發局調閱工業區開發、光電審查等資料，約談三名職員。

當時有職員指證，力暘能源提供的申請案資料根本不齊，但陳凱凌曾指示說此案「上級交辦」，事後再行補件即可。檢調因而提訊陳凱凌了解誰是上級？陳凱凌當時表示，只是隨口說說。檢方昨天傳喚黃偉哲，同時借提陳凱凌對質，這也是陳凱凌收押以來首度與老長官見面。

台南地檢署襄閱主任檢察官蔡宗聖說，檢方追查光電產業疑涉不法案，是以「證人」身分傳喚黃偉哲，釐清案情。

據指出，力暘能源五案場是在2021年提出興辦計畫書，當時為躲避2020年7月8日上路的二公頃以上案場需由農委會（農業部前身）審查門檻，採取小面積「土地變更」包裹方式，改向台南市府經發局申請，也就是俗稱的「小二甲」。

有民代透露，力暘能源搶地手法惡質，若原承租人不同意出租，就以檢舉魚塭塭寮等手法，趕走原承租人取得國有地，再化整為零使用；當地里長說，力暘旗下子公司主要在七股以整合農地和魚塭地目變更為綠能 用地，可興建到七、八成（漁電共生只能興建四成），面積高達300公頃，但都是分散的。

檢調去年3月搜索台南市經發局、4月搜索民間公證人，5月約談總裁古盛煇、力暘能源董事長黃志文及財會、土地規畫人員，另約談民進黨 前中執委郭再欽作證。檢方訊後依詐欺等罪命古盛煇400萬元（台幣，下同，約12.65萬美元）交保，三名財務會計20萬元交保，兩名土地規畫人員15萬元交保，黃志文請回。

由於古盛煇曾是行政院顧問，又是新竹小英之友會的副秘書長，引發外界關注。去年底總統大選時刻，檢調再約談力暘能源總經理徐碩廷，訊後以串證之虞聲押獲准，上月2日以1000萬交保。

黃偉哲說，偵查庭大概有六個人，偵訊時間兩個多小時，分配他的時間大約40幾分鐘。至於應訊內容，黃指出，「因為檢察官有要求嚴守偵查不公開，不希望訪問後，接下來就洩密罪被判刑，謝謝各位關心」。