我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

不是景氣差…梅西金山店將關 是「這原因」促使

入境免簽 中客春節赴新加坡旅遊後驚呼：貴到讓中產破產

「77年過去，政府骨子裡都一樣」 228理事長：站出來我會怕

記者陳秋雲／台中29日電
台中市二二八關懷協會理事陳恆裕說，現在政府用反滲透法，70幾年過去了，骨子裡的東西都一樣。（圖／市府提供）
台中市二二八關懷協會理事陳恆裕說，現在政府用反滲透法，70幾年過去了，骨子裡的東西都一樣。（圖／市府提供）

台中市政府舉辦228追思紀念會，228關懷協會理事長陳恆裕說，他的父親曾被稱為匪諜依刑法被剝奪自由，現在有里長到大陸和平交流，就被約談，為了食安公布檢出瘦肉精，卻是第一線人員的不對。77年過去了，現在「骨子裡面都是一樣的東西」，哪有這種道理？

陳恆裕昨天參加228事件77周年紀念追思活動，致詞表示，盧秀燕很照顧市民，為了食安問題，市府查驗出台糖安心豚梅花肉片含有禁用瘦肉精，驗出後第一時間公布，卻被指責是台中市政府的不對。里長到大陸和平交流，卻被以反滲透法約談，這2個事件，他要站出來發聲。

陳恆裕說，「你以為是77年前嗎？沒有，我看報紙，今年1月、2月的事而已，還是發生一樣的事」，70幾年過去了，骨子裡還是一樣的東西。

他前晚在想要不要講反滲透法、講瘦肉精，「我只是一個小老百姓」，「我會怕」，「我爸是匪諜，我是匪諜的兒子」，所以他想問被約談的里長、台中第一線檢驗人員「你害怕嗎？」

前天晚上，他曾經想過「就這樣算了」、「就這樣愛與和平」，鼻子摸摸，結束了、回家了，明年再來。

他說，「如果我不講，誰會講？」，不能在「不該軟弱的地方繼續軟弱」、「在這種時候恐懼」。他說我沒有講錯啊，這不是造謠，講這些話「我對得起我的父親」、「里長對得起他的里民」、「檢驗人員對得起他的職務」，為什麼要怕？！

「我一開始有點怕，我爸是匪諜，我是匪諜的兒子，我多怕今天講完馬上被攻擊。」，但最後他說：「不是我們錯了，是壓迫我們的國家機器錯了，是配合國家壓迫我們的人錯了」，「講出真相的人，有什麼錯？」

上一則

男大生扮和尚藏毒 二闖日本被逮

下一則

陸船翻覆 國台辦批管碧玲「冷血」 陸委會嗆「歪曲事實」

延伸閱讀

瘦肉精疑雲／陳建仁指實驗室汙染 台中市府：不容抹黑

瘦肉精疑雲／陳建仁指實驗室汙染 台中市府：不容抹黑
美豬開放無查廠報告 民眾黨問承諾何在

美豬開放無查廠報告 民眾黨問承諾何在
瘦肉精疑雲／陳建仁怪中市府 江啟臣：民意已翻頁

瘦肉精疑雲／陳建仁怪中市府 江啟臣：民意已翻頁
黑白集／立院質詢先看「黃」曆 關鍵少數淪攪局咖

黑白集／立院質詢先看「黃」曆 關鍵少數淪攪局咖

熱門新聞

台積電日本熊本廠JASM今天開幕，創辦人張忠謀親自出席。中央社

張忠謀：AI需求不是幾千萬片產能 是要更多晶圓廠

2024-02-24 15:12
網友用AI技術KUSO小鴨生氣照，讓人笑說小鴨生氣是因為每天風吹日曬雨淋，沒領錢做白工。圖／取自高雄大小事

黃色小鴨告別高雄 網友KUSO生氣照笑稱「做白工」

2024-02-25 10:40
中信八號大型浮塢22日進駐台船高雄廠的海昌廠房前碼頭，相關人員直到深夜仍忙碌不停。記者劉學聖／攝影

深夜直擊 台國造潛艦海鯤號泊港測試最後階段

2024-02-22 13:44
美國聯邦眾議院「美國與中共戰略競爭」特別委員會主席蓋拉格（Mike Gallagher, R-WI）22日率領跨黨派議員訪團赴台。（記者陳熙文／攝影）

蓋拉格：SpaceX將停止供台灣使用的衛星服務

2024-02-24 22:11
示意圖。（Ingimage）

孩子為何全年無休？台國小兄妹日睡6小時 虎媽身分曝光

2024-02-21 15:18
台積電熊本廠只花20個月就完成，對日本未來半導體產業發展，意義重大。（記者簡永祥／攝影）

台積電日本設廠進度遠超越美國 3大原因一次看

2024-02-24 19:10

超人氣

更多 >
登機證的姓名和真實身分證不同怎麼辦？

登機證的姓名和真實身分證不同怎麼辦？
沙漠棄屍員工 洛杉磯華裔老闆判一級謀殺

沙漠棄屍員工 洛杉磯華裔老闆判一級謀殺
梅西百貨退出 出售現有物業 重創金山經濟

梅西百貨退出 出售現有物業 重創金山經濟
紐約華婦丟手機洩個資 盜賊連開數萬元支票 還從壽險提款

紐約華婦丟手機洩個資 盜賊連開數萬元支票 還從壽險提款
溫哥華房租太貴 大學生住家裡 每周坐飛機去學校

溫哥華房租太貴 大學生住家裡 每周坐飛機去學校