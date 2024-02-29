我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

不是景氣差…梅西金山店將關 是「這原因」促使

入境免簽 中客春節赴新加坡旅遊後驚呼：貴到讓中產破產

新聞評論╱大法官釋憲廢死 蔡英文送給賴清德的大禮

新聞評論
大法官釋憲廢死問題，被視為蔡英文（左）、送給送賴清德（右）的大禮。(本報資料照片)
大法官釋憲廢死問題，被視為蔡英文（左）、送給送賴清德（右）的大禮。(本報資料照片)

幾乎在同一時間，美國聯邦最高法院拒絕受理暫停阿拉巴馬州死刑犯的處決，日本京都地院判決造成36死的縱火案凶手死刑，我國最高法院對釀成46死的城中城縱火者則僅處以無期徒刑。也是同時，我大法官決定受理死刑是否違憲案，並將開庭辯論時間訂在新舊總統交接前夕。值得玩味的是，釋憲結果出爐卻是在新總統上任後，可以說，這就是蔡英文送給賴清德的就職大禮。

蔡政府中不少是主張廢除死刑的法律人，或曾參與搶救死囚的社運人士，蔡總統提名的多位大法官都曾公開支持廢死。去年法界即盛傳，大法官要在大選後、新總統就職前處理廢死的爭議。果然，選後不久，大法官即宣布在4月23日舉行言詞辯論庭，就37名死囚聲請死刑是否違憲案進行辯論。

依《憲法訴訟法》規定，辯論後三個月內，必須做出判決，最多可延長兩個月。亦即，無論大法官在7月或9月公布結果，都在幫新手總統賴清德清理憲政障礙。

可議的是，有五名蔡英文提名的大法官，今年11月任期屆滿，應由賴清德提名新人選。但這些主張廢死的大法官，和聲稱要與蔡總統「同進退」並已陸續開始辭行的院長許宗力，卻選擇在屆退前夕敲定死刑存廢，其結果自不難預料。而其後果，則要由全民承擔，包括八成八反對廢死的民眾。

大法官羅列的辯論爭點包括：死刑是否違憲，有無取代死刑的制裁手段或其他配套，適用死刑犯罪類型是否應限縮，死刑審判過程及宣判後應有哪些配套才符合憲法正當程序的要求等。由此，幾可預料，其判決不是直接宣告死刑違憲，也會要求死刑判決程序應有更多配套，乃至臚列長篇立法指導。不論結果為何，目前37名待槍決的死囚，都可望獲得重新審理，也有機會重返社會。

台灣死刑存廢問題已長達數十年。民進黨黨綱行動綱領即包括要廢除死刑，陳水扁上任時便宣示推動廢死，其法務部長陳定南更宣稱要在三年內廢除死刑。陳水扁任內未能兌現廢死承諾，但透過修法讓每年判死案件大減，更訂出死囚槍決前的再審核規定。馬英九任內，法務部長王清峰因拒絕執行死刑而去職，接任者迅速批准槍決令以平民怨。蔡政府任內，法務部長邱太三因拒配合民間要求執行死刑等因素請辭；接任的蔡清祥，上任46天後批准蔡政府首分死囚執行令，第二次批准執行在2020年4月，對象為在除夕夜縱火燒死親生父母等六名親人的翁仁賢。

亦即，我國已近四年未執行死刑，最高法院更連續三年「零死刑定讞」判決。人權團體透過為死囚不斷聲請非常上訴、再審、釋憲等方式，技術性擱置死囚槍決，達到邁向實質廢死的目標。但蔡政府以拖待變，卻怠於規畫配套措施，已有三名死囚在此期間死於獄中。

蔡總統八年前的就職演說高調稱，「我們的司法已經失去人民信任」、「我們的社會安全網還有很多破洞」，因司法不被人民信任、無法有效打擊犯罪，失去正義最後一道防線功能。她還說，司法必須回應人民的需求、司法改革是要全民參與的改革。然而，台灣有八成八的民意反對廢死，她卻毫不在意這項民意。

那麼多民眾反對廢死，主要在於治安欠佳，社會倫理又日漸敗壞，凶殘刑案層出不窮。蔡英文任內無法提升人民對司法的信賴，原因在此。她所提名的大法官，有三人要迴避這次釋憲，等於七名大法官即可定奪我國死刑存廢，他們會考慮國民的感情嗎？

大法官 賴清德 蔡英文

上一則

陸船翻覆 國台辦批管碧玲「冷血」 陸委會嗆「歪曲事實」

下一則

蔣萬安：為228表達歉意 賴清德：續公布調查結果

延伸閱讀

24年前兇殺案 德州死囚堅稱清白 仍將遭注射毒針處決

24年前兇殺案 德州死囚堅稱清白 仍將遭注射毒針處決
死囚被關43年 73歲連環殺手明行刑 歷來等待處決時間最久

死囚被關43年 73歲連環殺手明行刑 歷來等待處決時間最久
德州、佛州社媒言論新法 大法官聽審 最終表態影響深遠

德州、佛州社媒言論新法 大法官聽審 最終表態影響深遠
脫口秀主持人年付百萬 喊話湯瑪斯辭大法官

脫口秀主持人年付百萬 喊話湯瑪斯辭大法官

熱門新聞

台積電日本熊本廠JASM今天開幕，創辦人張忠謀親自出席。中央社

張忠謀：AI需求不是幾千萬片產能 是要更多晶圓廠

2024-02-24 15:12
網友用AI技術KUSO小鴨生氣照，讓人笑說小鴨生氣是因為每天風吹日曬雨淋，沒領錢做白工。圖／取自高雄大小事

黃色小鴨告別高雄 網友KUSO生氣照笑稱「做白工」

2024-02-25 10:40
中信八號大型浮塢22日進駐台船高雄廠的海昌廠房前碼頭，相關人員直到深夜仍忙碌不停。記者劉學聖／攝影

深夜直擊 台國造潛艦海鯤號泊港測試最後階段

2024-02-22 13:44
美國聯邦眾議院「美國與中共戰略競爭」特別委員會主席蓋拉格（Mike Gallagher, R-WI）22日率領跨黨派議員訪團赴台。（記者陳熙文／攝影）

蓋拉格：SpaceX將停止供台灣使用的衛星服務

2024-02-24 22:11
示意圖。（Ingimage）

孩子為何全年無休？台國小兄妹日睡6小時 虎媽身分曝光

2024-02-21 15:18
台積電熊本廠只花20個月就完成，對日本未來半導體產業發展，意義重大。（記者簡永祥／攝影）

台積電日本設廠進度遠超越美國 3大原因一次看

2024-02-24 19:10

超人氣

更多 >
登機證的姓名和真實身分證不同怎麼辦？

登機證的姓名和真實身分證不同怎麼辦？
沙漠棄屍員工 洛杉磯華裔老闆判一級謀殺

沙漠棄屍員工 洛杉磯華裔老闆判一級謀殺
梅西百貨退出 出售現有物業 重創金山經濟

梅西百貨退出 出售現有物業 重創金山經濟
紐約華婦丟手機洩個資 盜賊連開數萬元支票 還從壽險提款

紐約華婦丟手機洩個資 盜賊連開數萬元支票 還從壽險提款
溫哥華房租太貴 大學生住家裡 每周坐飛機去學校

溫哥華房租太貴 大學生住家裡 每周坐飛機去學校