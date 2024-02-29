新聞眼╱國民黨若一席召委換合作 恐弄巧成拙

立法院明天舉行各委員會召集委員選舉，國民黨 內卻為是否禮讓一席召委給民眾黨，雜音不斷、流言四起，支持者更是憤怒爆表。但兩大問題至今沒人回答，禮讓一席召委後，國民黨能換到什麼？反過來問，多拿一席召委後，對民眾黨是利是弊？

國民黨團首席副書記長林思銘日前曾指召委不會與民眾黨團合作，並指國民黨要有自己的主體性，國民黨團總召傅崐萁卻表態持開放心態，稱「誰說沒有談的空間？」國民黨上周在花蓮舉辦三天共識營，隨即傳出禮讓一席召委給民眾黨。

事發後與會人士還原，國民黨主席傅崐萁在會議中的表決，並非無條件禮讓，而是新國會三黨不過半，國民黨52席、民進黨 51席，未來隨時都需要民眾黨加入，會中決議的是「是否支持藍白黨團合作，附帶一席召委談判空間」，多數立委同意。

連日各委員會都被點過一輪，除了三長所在的司法法制委員會，先是共識營期間傳出禮讓財政委員會給黃珊珊，基層炸鍋後，有資深藍委私下透露黨團傾向禮讓衛環委員會給陳昭姿，豈料衛環藍委態度強硬，昨天再傳出交通委員會讓給林國成，黨團已與資深藍委陳雪生溝通。

共識營與會藍委指出，共識營當天，交通委員會有出席的立委一致支持長期在交委會耕耘的陳雪生當召委，當天陳雪生未到場，還特別致電通知；昨天陳雪生卻接到黨團致電討論禮讓召委，他表達會尊重黨團決議，又再次引發交委會藍委不滿，直呼這波禮讓之舉是百害而無一利。

排除司法、財政、衛環，「選出」交委會，與其說是藍黨團要和白黨團討論合作委員會，更像是以刪去法後「送」給民眾黨；更不利的是，若明天上午黨團大會決議某委員會支持民眾黨當召委，藍營基層已罵翻天，若有藍委擔心票投民眾黨會造成眾矢之的而跑票，有的投藍、有的投白，反倒可能弄巧成拙，讓民進黨再撿走一席召委。

國民黨立委想問的是「禮讓民眾黨一席召委，可以換到什麼？」對民眾黨來說更是如此，一席召委並不代表多大的權力，以交通委員會為例，過去九成以上都是例行公事，這會期較爭議的NCC組織法，是司法主審、交通聯席，意義不大，此外，民眾黨立委除了黃國昌，其他立委經驗有限，該召委一舉一動不但會被放大鏡檢視，未來若白營「不合作」還會遭致「忘恩負義」罵聲。

藍白本來在議題合作就有多項共識，以過往經驗來看，若是無共識的項目，民眾黨也不可能因為「被禮讓一席召委」而埋單。說到底，這算盤本來想以善意換合作，但此時的「善意」，比起擔心熱臉貼冷屁股，更像是霸王硬上弓。

在野想聯手，與其在哪一席召委讓不讓的表面之爭工於心計，不如真槍實彈提出讓民眾黨難以拒絕，福國利民的法案，在國會形成穩定改革的力量，落實監督執政黨，才是藍白合的意義。（轉載自聯合新聞網「重磅快評」）