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蔣萬安：為228表達歉意 賴清德：續公布調查結果

台灣新聞組／台北29日電
台北市長蔣萬安（右二）28日前往228和平公園，出席228事件77周年紀念追思會，並與受難者家屬一同獻花致敬。（記者曾學仁／攝影）
台北市長蔣萬安（右二）28日前往228和平公園，出席228事件77周年紀念追思會，並與受難者家屬一同獻花致敬。（記者曾學仁／攝影）

昨天228紀念日，蔡英文總統、副總統賴清德分赴嘉義、台南參加228事件77周年紀念活動，蔡總統說，過去八年系統性推動轉型，完成四部真相調查報告還原歷史真相，政治檔案條例修法後，昨天開始實施，並請國安單位以開放態度完整解密政治檔案。賴清德則表示，接任總統後，會繼續推動公布調查結果等三項工程。兩人都強調，絕對不讓類似的事件再次發生。

蔣萬安說，歷史的錯誤不容重蹈，身為台北市長，他要為當年的228事件表達誠摯歉意，記取歷史的教訓，緬懷前輩奉獻，並對228事件盡全力反省，化為尊重人權，捍衛民主的行動圭臬。

民眾黨主席柯文哲昨在臉書指出，祖父當年被抓、被打，三年後抑鬱而終，父親在每年的228這天，常會情緒激動，甚至落淚。他批評，民進黨蔡政府執政八年，加上扁政府的八年，轉型正義成績不理想；林（義雄）宅血案、陳文成案，都已超過40年，相關單位卻以國安情報為由限制解密，這只會加深社會誤解和對立。

獨派團體「台灣國家聯盟」昨天舉行228追思紀念會，召集人吳樹民表示，期許總統當選人賴清德上任後找到適合的教育部長，推動台灣主體歷史意識，讓台灣人更了解228事件中，台灣人民遭受的災難。

副總統賴清德（右二）28日到台南新營區228紀念碑園區，參加和平追思會，並向受難...
副總統賴清德（右二）28日到台南新營區228紀念碑園區，參加和平追思會，並向受難者紀念碑獻花致意。（記者劉學聖／攝影）

賴清德 蔡英文 柯文哲

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