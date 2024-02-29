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藍推動法案放寬陸配入籍 健保署：先評估健保衝擊

台灣新聞組╱台北29日電
立法院國民黨團擬推動縮短陸配申請國籍年限，引發部分醫界憂心，恐增加健保財務負擔。(本報資料照片)
立法院國民黨團擬推動縮短陸配申請國籍年限，引發部分醫界憂心，恐增加健保財務負擔。(本報資料照片)

立法院國民黨團擬推動法案，讓陸配取得台灣國籍年限比照外配，從六年縮短至四年，引發部分醫界人士憂心，恐增加健保財務負擔。衛福部長薛瑞元昨表示，縮短陸配申請國籍年限，後續依親規定也可能改變，對健保有何衝擊，需經過精算評估。

本報系聯合報報導，陸配目前申請台灣籍須先依親停留4年，加上長期居留2年，才可取得台灣籍。取得國籍後，陸配父母依親在台停留為1至3個月，可以延期，若年滿70歲以上，可申請定居，每年為60人。相關規則，外配一體適用。

健保署副署長龐一鳴說，「陸配年齡相對年輕，醫療需求相對少，但可依親對象複雜，是否影響健保財務，將著手精算。」

醫師公會全聯會理事長周慶明表示，若僅討論陸配取得國籍年限議題相對單純，健保可以脫鉤討論。取得台灣身分證的陸配，大多年齡不大，對健保影響不大，陸配家人跟著來台依親，確實有使用健保可能性，但現行沒有健保身分的外國人需採自費就醫，不至於增加健保、醫院負擔。

台灣醫務管理學會理事長、新光醫院副院長洪子仁表示，陸配人數不多、年紀較輕，以醫療利用率來看，與陸生一樣，對健保資源不會造成影響或損失。

台大醫院婦產部主治醫師施景中持反對意見，他認為，健保資源已捉襟見肘，放寬陸配入籍年限，使用健保者變多，除會擠壓健保資源，也恐帶來國安疑慮。

台北中國時報報導，根據《兩岸條例》規定，陸配取得身分後，父母想定居台灣，須年滿70歲，且1年限60人，通常會等上15至20年，醫界認為影響有限，也不至於加重健保負擔。

民進黨團幹事長吳思瑤說，在中國步步進逼的時刻，國民黨偏偏要推出傷害台灣人民情感、破壞國家安全的法案，請問，如果要放寬陸配入籍的年限，其他外配的相關條件，是否也要拉齊一致？陸配是現在唯一享有依親的特權族群，同時也是唯一申請入籍台灣、不需要放棄本國國籍的特權族群，國民黨團如果想要修法，應該一併將外配的條件拉齊一致，而不是為陸配打開另外一個特權、另外一扇大門。

國民黨立委羅智強則反批，綠營想創造新的門檻，應該先修正《兩岸人民關係條例》；國民黨立委徐巧芯也表示，如果外界擔憂醫療量能恐被壓縮，應該是要思考能否提供醫療體系更多預算、協助，讓醫療資源不會太過緊縮，而不是反過來去排斥已經是台灣人的陸配。

健保 依親 國民黨

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