蔣萬安再度為二二八道歉 談轉型之路拋出「台灣意義」

台北市長蔣萬安、前總統馬英九今天北市文化局舉辦的紀念追思活動，蔣萬安致詞再度為二二八事件道歉。(記者林麗玉／攝影)

台北市長蔣萬安、前總統馬英九今天參加北市文化局舉辦的紀念追思活動，蔣萬安致詞再度為二二八事件 道歉，表示「歷史的錯誤，不容重蹈」。身為台北市長，他要為當年的二二八事件表達誠摯歉意。

蔣說，他會記取歷史的教訓，緬懷前輩奉獻，在台北市長任內對二二八事件盡全力反省，化為尊重人權，捍衛民主的行動圭臬。

蔣萬安今也拋出「台灣意義」，表示如果要說什麼是「台灣意義」的話，那這些多元並存的人生選擇，正是台灣社會最豐富的資產。從清朝統治到日本殖民，到回歸中華民國 ，再到民主的深化轉型，台灣走過的路備極艱辛，但也偉大，是華人 社會的典範。多元選擇的可能與台灣民主及轉型之路連結。

蔣萬安上任市長第二年，今年的二二八紀念活動，現場周邊依舊有陳抗團體抗議，「無力者」團體在外圍高唱改編的抗議歌曲，要蔣萬安以蔣家身分道歉。

蔣萬安宣布，北市府將讓北市二二八紀念館的重要館藏、前美國駐台外交官葛超智（George Kerr）的英文信件集陸續翻譯出版，這批文件環繞著二二八事件的關鍵年代，做了第一手外交官觀察，這份文件，對進一步理解二二八事件，具一定的史料價值，中文譯本的呈現，也可以擴充市民朋友，接觸史料，進而詮釋史料的多元視角。

他會持續整理台北市府所掌握的資料，能出版的北市府會整理出版、能布展的北市府來推出特展與常設展，在台北市，市府面對二二八的態度，是完全公開，且尊奉「市民主義」的至高原則。

蔣說，詮釋歷史，必須要從多方史料進入，台北市無法像國史館，像中央政府各機構，掌握第一手的資料，但他承諾過，會在市政府的範疇之內，傾全力公布北市府所掌握的資訊，而這一批葛超智的信件，就是兌現他去年的承諾。台北市政府的態度很清楚，秉持社會的進步，民主的價值，開放與多元，來重視並且正視歷史過往，同時促進對事實的完整理解。

蔣說，這一年來，《蔣中正日記》回歸台灣並整理出版，《蔣經國日記》出版，以及《李登輝先生大事長篇》出版，都有助於我們對台灣發展的認識，對「台灣轉型」的認識，對台走過之路的全新理解。這幾年，他的閱讀範圍也接觸到前總統府資政辜寬敏先生的回憶錄《逆風蒼鷹》，郝柏村先生的《郝柏村回憶錄》，這兩位前輩，背景不同，關注不同，但他們都為了台灣的前途，用行動付出了一輩子的生命。