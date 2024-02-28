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高雄市長接班人之戰開打 林岱樺：我會全力以赴

記者徐白櫻、王昭月／高雄28日電
高雄市長陳其邁任期至2026年，立委林岱樺率先表態要爭取下屆市長寶座。圖／取自林岱樺臉書
高雄市長陳其邁任期至2026年，立委林岱樺率先表態要爭取下屆市長寶座。圖／取自林岱樺臉書

下屆高雄市長選舉綠營群雄並起，多名現任立委都有問鼎意圖，林岱樺日前參加商業會聚會，公開表態尋求高雄縣市商業會兩大龍頭支持，提早點燃接班人戰火。林岱樺說，這次七連任之後，很多鄉親對她都有正面期待，很珍惜大家對她的支持，會再找場合正式宣布，另對未來規畫也會全力以赴。

高雄市長陳其邁任期2026年屆滿，距離下屆改選還有2年多時間，黨內人才濟濟，現任立委許智傑、賴瑞隆及林岱樺都有被點名，前立委趙天麟也未完全出局。

高雄市商業會26日舉辦新春聯誼餐會，高雄市商業會理事長林憲同、高雄市新商業會理事長劉正光，高雄縣市兩大商業龍頭都在。立委林岱樺在台上致詞時表示，她會參選下屆高雄市長，希望爭取現場會員支持。

「七連任之後，很多鄉親對我有正向的期待！」林岱樺說，她現階段要先以探訪民意，了解大家對高雄未來的看法為主，先做好立委為工作，全力支持陳其邁施政，至於參選一事，會有正式宣布時機。

林岱樺表示，她在七連任的立委任內，熟稔高雄事務，也感受中央力挺高雄，很願意爭取進一步為市民服務的機會，不過民進黨還是有黨的初選機制，會尊重黨內民主機制。

林岱樺強調，對於未來的規畫，市民的支持、民主的機制與高雄的需要，三個條件必須水到渠成，「我會全力以赴，也希望得到大家的鼓勵」。

高雄縣市合併之前，2009年林岱樺曾獲民進黨提名參選高雄縣長，準備接棒楊秋興，後來因為高雄縣市合併案而中斷。2017年高雄市長民進黨黨內初選，林岱樺敗給陳其邁、趙天麟，未能出線。政界人士說，林岱樺服務向來不分區域，即使偏遠的六龜、美濃也都有她服務身影，過去雖未在公開場合表態，但私下動作沒停過，問鼎高雄市長寶座的雄心從未停歇。

民進黨 趙天麟

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