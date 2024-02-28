誰接閣揆？ 知情人士：鄭麗君、卓榮泰、潘孟安可能性較高

總統當選人賴清德 將於五二○就任，有媒體報導賴清德向幕僚徵詢要留任行政院長陳建仁。陳建仁昨表示，他應該回去學術研究，並言明當初蔡英文 總統邀請他擔任閣揆就是到五二○，與蔡總統同進退。

陳建仁昨赴立法院備詢。民眾黨立委張啓楷質詢，傳賴清德有徵詢幕僚希望留任陳建仁？陳建仁第一時間說，沒有這回事，並強調學術研究一向是他的最愛，他計畫回到中央研究院從事學術研究。張啓楷進一步詢問，是不是確定回中研院？陳建仁立刻回答「當然」，並指自己已經離開學術一段時間，應該要回去。

張啓楷追問，若是蔡英文總統開口，能否留下來？陳建仁說，蔡總統請他擔任行政院長的時候，就說到五二○，與蔡總統同進退。

知情人士表示，關於行政院長人選，目前尚在很初步的討論階段，幾位幕僚針對各種方案、利弊得失，都做過分析，陳建仁只是眾多沙盤推演其中之一，並非「徵詢」。賴清德還沒做決定，但綜合分析結果，閣揆口袋名單以青平台基金會董事長鄭麗君、民進黨 前主席卓榮泰、屏東縣前縣長潘孟安可能性最高。

民進黨人士指出，賴團隊對於閣揆人選的思維，大致分為兩派。其中一派認為，國會朝小野大的情況下，新政府首任行政院長應選擇身段柔軟者，在立院才不致與在野黨有太嚴重衝突，不利於推動政策。

另一派意見則主張，新政府面對朝小野大局面，閣揆應站上第一線處理政治層面，因此對政治實務運作要有一定掌握度；且回顧過去幾位政治性不高的閣揆，其實對政府加分有限，在野黨也不會因此稍減砲火力道。

一位民進黨立委表示，這如同去年初賴清德在思考是否親自參選民進黨主席情況，當時內部也有兩派意見，若委由派系色彩不重的代理人參選黨魁，雖有防火牆、能取得各派系平衡作用，但宣示貫徹改革決心就相對弱了，最後，賴清德決定親自上陣參選黨魁；因此，這回閣揆，未必會是政治性低的溫和人選出任。

另有媒體報導國防部長邱國正曾擔任退輔會主委，在賴清德擔任行政院長期間，邱曾因為年改推動一事，與事前協商不同，傳出一度考慮請辭表達不滿；兩人有此過節，邱將與蔡總統同進退，正在打包辦公室。但邱昨表示，「（這個消息）我看報紙才知道」，目前沒有討論到去留問題，更沒有打包的問題。