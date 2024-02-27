傳國民黨將禮讓黃珊珊任召委 基層炸鍋

傳國民黨可能禮讓民眾黨團副總召黃珊珊擔任財政委員會召委，讓藍營支持者炸鍋。(本報資料照片)

國民黨 立法院黨團傳出將禮讓民眾黨一席召委，但消息一出，藍營基層炸鍋，揚言再搞藍白合，就不再投國民黨；國民黨前秘書長李乾龍昨直言「國民黨還沒學到教訓」，總統選舉才結束沒多久，被騙還不夠，還在做「藍白合白日夢」，「被人賣掉，還在幫人家數錢」；國民黨身為最大在野黨，應自立自強，「不要一直希望別人幫你，要自己站起來」。

本報系聯合報報導，國民黨立委廖先翔表示，對於立院召委，大部分藍營支持者都不希望禮讓民眾黨，但目前國民黨和民眾黨都是在野黨，為讓國會改革順利，在野黨唯有合作，才能對抗執政黨。

國民黨立委葉元之說，禮讓召委不代表藍白聯盟，很多案件都是民生法案，不會太政治，為讓議案順利，會有很多考量。對於國民黨團達成共識，將禮讓一席召委給民眾黨，引發藍營內部批評，葉元之表示，國民黨團多數決就是要讓一席給民眾黨，已經有所共識，話都說出去了，再去討論是否應該禮讓沒有太多意義，大家應該翻頁。

不過葉元之也說，現在傳出最有可能禮讓的是財政委員會召委，民眾黨在財政的立委是黃珊珊，如果真的讓出該位，恐怕會讓藍營支持者炸鍋，國民黨還是要兼顧支持者情緒；究竟要讓出哪一個委員會，必須與黨內立委溝通。

台北中國時報報導，國民黨立委賴士葆26日也透露，禮讓的一席可能是財政委員會，讓黃珊珊擔任召委，賴士葆強調自己沒參與共識營，但身為黨團的一分子，理當遵守此一決議；關於財政委員會召委，他也秀出推舉書，他早就簽名支持同黨的羅明才，從頭到尾就沒有要支持民眾黨的黃珊珊。

國民黨立委徐巧芯也指出，國民黨現在拿到52+2席立委，就應該有自己的召委，內政委員會可以禮讓長期合作關係的高金素梅。民眾黨有提不錯的法案，雙方還是能有共同合作的地方，但召委應該以國民黨為主。

報導指出，民眾黨團總召黃國昌表示，民眾黨團從頭到尾都不強求，也沒有拿什麼換什麼，感謝國民黨團總召傅崐萁釋出的善意。黃珊珊回應，目前沒接獲藍黨團書記長洪孟楷的聯絡，她強調，有事情直接聯絡，傳話放話沒必要，但仍保持最大善意。