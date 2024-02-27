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黃國昌：2年後必辭立委 參選百里侯

台灣新聞組／台北27日電
民眾黨立法院總召黃國昌。（記者陳正興／攝影）
民眾黨立法院總召黃國昌。（記者陳正興／攝影）

民眾黨立法院黨團總召黃國昌昨天說，兩年後必辭立委，並參選百里侯，鬆口新北市絕對是選項，但尚未百分百確定，因為黨內有不同意見，希望他參選桃園或新竹；至於競爭最激烈的台北市，絕對是民眾黨團副總召黃珊珊優先，「就是投給她」。

黃國昌接受廣播專訪指出，自己服務處設在板橋，是因為他的責任區是新北市，他曾跟民眾黨主席柯文哲建言，2026年包括新竹、嘉義及六都，都要有人參選拚百里侯，因此不可能置身事外。

黃國昌透露，新北一定是他參選的選項之一，但尚未確定，因為黨內還有不同聲音，希望他參選其他縣市首長；既然他跟柯文哲做了六都都要有人參選的建議，最後去哪裡選最適合、如何布局，都尊重柯文哲和民眾黨中央的決策。

由於民眾黨不分區立委有「兩年條款」，黃國昌指出，現在比較確定的是，他只會當兩年立委，2026年2月1日一定會請辭，要選舉就認真去選、要當立委就認真當立委，「誰說一定要帶職參選？」

對於黃國昌表態，新北市長侯友宜昨僅表示「尊重每一個人的生涯規畫」。目前綠營立委蘇巧慧積極布局，蘇系不惜與有宿怨派系化敵為友；國民黨有意爭取者在侯未表態前，卻難有動作，支持者憂心遲不整合，恐重演總統大選敗局。

下屆新北市長選舉，綠營呼聲最高人選是三連霸立委蘇巧慧；藍營則有多位戰將被點名，包含新北副市長劉和然、立委洪孟楷，還有台北副市長李四川、立法院副院長江啟臣等，但當事人態度都很低調。

民進黨幹部直言，黃國昌若參選，不一定對國民黨影響最大，黃擁有眾多年輕粉絲，說不定最後是拉到綠營的票；2026是柯文哲備戰2028總統選舉前哨戰，民眾黨絕對會全力以赴，民進黨也必須繃緊神經。

柯文哲 國民黨 民進黨

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