民主基金會3月改組 韓國瑜接任董事長恐有角力

台灣民主基金會預計3月改組，董事長依往例由立法院長出任，但政府掌握五席董事，在藍綠國會席次相當之下，立法院長韓國瑜要順利當上董事長恐有變數。(記者曾原信／攝影)

財團法人台灣民主基金會預計3月改組，董事長依往例由立法院長出任，但政府掌握五席董事，在藍綠國會席次相當之下，立法院長韓國瑜 要順利當上董事長，恐須一番角力；國民黨立委林德福昨指出，過去都是立法院長擔任民主基金會董事長，「照慣例就好，民進黨 別再搞有的沒有的」。

民主基金會董事會由13位至17位董事組成，董事人選包含產、官、學、政黨代表及非政府組織人士，依立法院席次比例分配；本屆新國會，藍綠席次幾近平手，但總統府秘書長、外交部長與各界代表共五席是政府掌握，韓國瑜能否順利當上董事長，仍有變數。

外界普遍視台灣民主基金會的成立，是當年扁政府為了繞過官方渠道，突破台灣外交困境，拓展國際活動空間。以基金會作為經營非官方或半官方外交關係的跳板和橋梁。但也有人認為，民主基金會的成立目的在於資助進行抗中活動，尤其是仿造美國民主基金會所成立，甚至有一說是台灣民主基金會是在美國民主基金會的鼓勵之下成立。

有評論指出，民主基金會1年有1.5億元預算，可以補助政黨辦活動，還可以出錢邀訪重量級外賓來台、補助國際學者研究計畫，配合民進黨政府宣傳，等於是民進黨另一個小金庫，要民進黨放手，怎麼捨得？

民進黨立法院黨團副幹事長洪申翰昨天說，確實依照相關規範，民主基金會的董事長，就是由立法院長擔任，但過去在前總統馬英九 執政時期，民主基金會被用作兩岸統合工作，當時公民社會就多所詬病，直到2016年蔡英文總統上台以後，民主基金會才調整方向。

洪申翰說，韓擔任立法院長以來，公民社會團體提出擔憂，希望未來民主基金會的運作，可保持在對的方向及路徑，不要再走回頭路。

林德福則指出，過去都是立法院長擔任民主基金會董事長，按照慣例就好，韓國瑜絕對是適合人選，只是尚未完全展現其外交能力；只要讓韓國瑜跟外國使節接觸，必定會讓人刮目相看。

民眾黨立法院黨團幹事長吳春城也認為，既然有慣例就按照慣例，如果不按照慣例，也要有特別的理由和說明。他說，看不出韓國瑜有什麼不合適的地方，「如果韓國瑜不適合，那以前的人應該都不適合」。至於韓國瑜跟大陸關係良好遭質疑，他則反問：「難道都要找對大陸陌生，關係疏遠的大陸絕緣體來擔任嗎？」