黑白集／混淆黨政分際 柯Ｐ「寄生說」太扯

民眾黨主席柯文哲近來頻繁出席民眾黨立法院黨團會議。（記者陳正興／攝影）

柯文哲 接連到民眾黨立院黨團坐鎮，被批黨主席「寄生國會」，柯文哲反駁說，民眾黨團薪水不夠請助理，還得黨部出錢，所以是「國會寄生我」。此話，黨政分際之混淆、邏輯之不通，實在很扯。

立法院對不同黨團編有助理費，民眾黨每月少說有五、六十萬元台幣；不分區選票也有政黨補助，民眾黨每年有1.5億元台幣（約4752萬美元）。這些錢來自民脂民膏，數字不少，怎會不夠用？難不成，錢都進了黨中央口袋，由柯文哲一手控制？

四年前曾傳出柯文哲把黨工、幕僚都塞去黨團，全黨「寄生國會」。如今，連他自己也加入寄生行列，恐是習慣成自然。柯文哲口口聲聲「國會自主」，如今卻反客為主當起「太上黨鞭」，不嫌難看？請問哪個政黨主席會跑到黨團上班？何況，柯文哲從未當過立委，頂多是個見習生；黨職寄生公職，違反體制。

過去柯P被批過寄生民進黨 、寄生國民黨 ，如今又被批寄生國會，這絕對不是什麼光榮的事。但司馬昭之心，路人皆知，他之所以要寄生，目的在搶聲量、搶曝光，以免自己被邊緣化罷了。

「共生」與「寄生」之別，在於前者是彼此互利，而後者只對寄生者有利，對被寄生者則有害。由此看，柯文哲是不小心說了大實話，認定民眾黨團戰力不佳，若放任其自由發揮，對自己是弊大於利吧！