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美軍援無償「安慰劑」 政治承諾重於實用

記者 洪哲政
國軍現役3級抗彈板。(本報資料照片)
國軍現役3級抗彈板。(本報資料照片)

美國無償軍援國軍武器軍品，主要是作為美方積欠台灣大筆應交運而未交付軍備的「安慰劑」，政治意涵遠高於實質戰術所需。由這個角度思考，美援台八萬餘套淘汰、庫儲的戰鬥個裝，迷彩形式是否符合實際所需，就似乎沒那麼重要。

去年有特定綠營民代一度積極對國軍現役戰鬥背心上配備的「Level 3」級防護抗彈板表達異議，認為易遭步槍子彈擊穿，負責研發自製這款軍品的國防部軍備局多次出面解釋，強調產品符合軍種需求。

外界當時其實就畫錯重點。陸軍起初在戰鬥背心的需求上，就是指定要「Level 3」級PLUS的產品，因為美軍「Level 4」的抗彈板非常沉重，不太適合亞洲人體格長時間穿著。好萊塢戰爭電影「黑鷹計畫」（Black Hawk Down）中有一幕對美軍穿著沉重戰鬥背心的描述，非常寫實。

劇中有遊騎兵組成快速反應部隊從基地即將出發，準備機降市區執行捕俘任務，因為上級宣稱任務單純一小時後即可返回基地，有士兵索性抽出戰鬥背心裡的抗彈板，並向臨時入替缺乏戰鬥經驗的同僚說：「你身上已有50磅裝備，不需再加12磅，背這麼重想逃命都逃不了。」

和部分民代、網紅所謂國軍為何不直接換裝「Level 4」防護裝備的想像不同，國軍亞洲體型的官兵若穿上美軍4級防護裝備執行長時間操演，恐怕會大幅增加官兵體力負荷，不利久戰。這批美援的戰鬥個裝，去年接收後至今遲未發放到部隊，軍方的考量可能也是如此。

美方預期兩岸暫無立即開戰的可能，對台採取的無償軍援，主要意義在於表達深化軍事合作承諾，稍緩台灣對軍購延遲的焦慮感。台方固然在意美援作戰服搭國軍現役迷彩服，是否真能運用在實戰戰場上，但對美方而言，無償軍援的品項是否真能接軌國軍需求，似乎非其重視之點。

國防部 好萊塢

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