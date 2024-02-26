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美援台除役作戰服 配Level 4抗彈板 沉重不適亞洲兵

記者洪哲政／台北26日電
國軍過去前往美國本土協訓時，就曾穿著被坊間暱稱為「蛋花湯」的現役迷彩服，直接套上美軍當時現役通用迷彩作戰服上靶場進行機槍射擊訓練。(圖／民眾提供)
國軍過去前往美國本土協訓時，就曾穿著被坊間暱稱為「蛋花湯」的現役迷彩服，直接套上美軍當時現役通用迷彩作戰服上靶場進行機槍射擊訓練。(圖／民眾提供)

美國無償軍援台灣8萬餘套配備Level 4級防護抗彈板的作戰服（ACU）與個裝，經由裝備的通用迷彩研判，屬於美國陸軍除役裝備，抗彈板性能則仍在可用的效期中。據了解，陸軍目前暫無發放基層部隊使用的打算。

國防部昨回應表示，對美方依總統授權法案，執行援贈作業表達感謝；但對項目細節沒有說明。

美國2023年度「國防授權法」對台提供無償軍援，現陸續實施交運中，國軍已接收包括能運用在城鎮戰的8萬餘套配備Level 4抗彈板的美軍戰鬥個裝，業經後勤單位清點入庫儲存。

據悉，美軍無償軍援台的戰鬥個裝，經檢視後，除因配備Level 4級防護抗彈板，重量比國軍現行3級防護抗彈板的戰鬥個裝重很多，迷彩則是屬於美軍除役的通用迷彩。相關裝備應為美國陸軍ACU換裝多地迷彩後，繳庫的舊式個裝。

根據美國陸軍官網記載，美陸軍自2019年10月1日起，作戰服含頭盔、護肘等個人戰鬥裝備的數位迷彩，不再使用通用迷彩，而換裝稱為OCP配色的蠍式（Scorpion）多地迷彩，美軍稱這種新型迷彩適合於南韓與南美森林行動；美國陸軍因此有大批使用通用迷彩的ACU舊品繳庫。

據了解，國軍小部隊過去前往美國本土協訓時，就曾穿著被坊間暱稱為「蛋花湯」的現役迷彩服，直接套上美軍當時現役通用迷彩ACU，上靶場進行機槍射擊訓練。據詢當時參與協訓官兵表示，美軍戰鬥背心因配備Level 4級防護抗彈板而沉重異常，恐不適合亞洲體格的士兵長時間穿著；而國軍現在若穿著現役迷彩服加穿美援的ACU，在戰場上偽裝效果恐不合時宜。

國防部 南韓

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