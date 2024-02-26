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藍是否禮讓召委意見分歧 黑白臉試探白營？

記者 張睿廷、林銘翰
國民黨立委洪孟楷認為召委不需要禮讓，要堅持國民黨主體性。(本報資料照片)
國民黨立委洪孟楷認為召委不需要禮讓，要堅持國民黨主體性。(本報資料照片)

國民黨立法院黨團在花蓮舉辦共識營，針對召委選舉，目前傾向禮讓民眾黨一席召委。但國民黨團總召傅崐萁與黨團書記長洪孟楷、首席副書記長林思銘態度不同，令外界對這齣藍白合霧裡看花。由於藍營內部有分歧，外界好奇，是否分扮黑白臉，只為「試探白營」？

國民黨立委昨天閉門投票，欲了解黨內立委針對藍白合看法，支持退讓一席召委的藍營立委人數較多，但最後仍須由黨團三長來決定。傅崐萁已多次對外表示，持開放態度面對藍白召委合作；不過，洪孟楷、林思銘皆喊出要堅持國民黨主體性，也讓外界難以預料黨團三長最終決定。

對國民黨來說，讓出一個會期的一席召委，損失並非太大，但如果能藉此換來更多利益，未必是件壞事。然而，民眾黨總說要談合作，政治誠信卻備受質疑，國會龍頭選舉就是最近的案例，民眾黨想操作左右逢源，也無怪乎部分國民黨立委有不同看法。

藍營昨天拋出禮讓召委訊息，未能得到民眾黨團總召黃國昌的正面回應，僅說視兩大黨推出的召委人選，會再進一步討論。

從民眾黨近期的態度來看，國民黨的「試探」確實有其必要，否則，難保又會像去年總統大選時一樣吃悶虧。

只是，如果國民黨禮讓召委，是藍白合的試金石，但若雙方剛開始就觸礁、缺乏互信，藍白未來在立法院的合作，恐怕只會愈來愈難。

國民黨 投票

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