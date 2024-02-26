立院召委選舉 藍傾向禮讓白1席 有人要求先看白營善意

國民黨立法院黨團總召傅崐萁，傾向不禮讓司法及法制委員會召委。(記者張睿廷／攝影)

國民黨 立法院黨團昨天在花蓮舉辦共識營，據了解，國民黨立委在會中針對立法院委員會召委選舉是否禮讓民眾黨立委一事舉行投票 ，舉手支持的人超過舉手反對的人，國民黨團立委目前共識是傾向禮讓民眾黨一席召委。國民黨主席朱立倫表示，黨團決議是表達要授權給黨團三長，召委是一個過程，能協調達成共識相當好。

會中還討論到，國民黨立委是否連署他黨法案？不過該議題在會議中未獲結論。關於藍白合部分，國民黨立委則多有共識，希望未來可在立法院多多合作。

國民黨立委私下透露，國民黨團目前是傾向禮讓民眾黨團立委一席召委，當然仍要與民眾黨再做討論。

藍營人士指出，國民黨可能會禮讓的委員會包括司法及法制、財政、交通委員會。但也傳出國民黨團總召傅崐萁在會中表達，不會禮讓司法及法制委員會。

至於外界關注的召委人選部分，司法及法制委員會可能由吳宗憲擔任召委；內政委員會由無黨籍立委高金素梅擔任召委；經濟委員因有多位資深立委，所以尚未確定；財政委員會擬由立委羅明才出任召委；交通委員會應是立委陳雪生任召委；教育及文化委員會可能由立委柯志恩出線；社福及衛環委員會由立委王育敏出任召委機率高；外交及國防委員會最有可能是立委馬文君擔任召委。

禮讓召委一事，朱說黨團決議是指將未來的合作都授權給黨團三長，並不是說非得要要怎麼做，只是大家覺得要朝向在野合作方向，他們也知道召委是一個過程，大家如果在協調過程達成共識也很好。

不具名藍營立委表示，他們沒有一定要讓，要看民眾黨的善意，否則國民黨會被看成「細漢」（台語，指年齡小、地位低）的，而且像是外界傳出的司法及法制委員會，絕對不能讓，要看談判與溝通過程再說。

出席共識營的立法院長韓國瑜說「生旦淨末丑，神仙老虎狗」，選舉過程是努力奮鬥，選上後大家都說恭喜，是神仙、瀟灑自在，「不過，各位現在是老虎了，因為要質詢」。韓並以「萬里長城今猶在，不見當年秦始皇」與國民黨立委共勉，新的國會有新的期待，如何打造萬里長城是大家共同的期待。

國民黨團總召傅崐萁昨天說，不排除會與民眾黨合作，這兩天就會有具體的結果。對此，柯文哲以「哎呦」、「什麼合作」簡單帶過。

民眾黨立法院黨團總召黃國昌表示，不清楚國民黨團的決策與決定，未來將視兩大黨推出的召委人選，再進一步討論。

民眾黨團幹事長吳春城則說，民眾黨沒有跟任何政黨協商，召委選舉會走自己的路，基本上就是維持中立，不會支持藍綠兩黨的人選。

依照民眾黨團在八大委員會的布局，分別為內政委員會麥玉珍、外交及國防委員會林憶君、經濟委員會張啟楷、財政委員會黃珊珊、教育及文化委員會吳春城、交通委員會林國成、司法及法制委員會黃國昌、社會福利 及衛生環境委員會陳昭姿。

根據民進黨團規畫的召委人選，分別為內政委員會吳琪銘、外交及國防委員會王定宇、經濟委員會邱議瑩、財政委員會郭國文、教育及文化委員會林宜瑾、交通委員會李昆澤、司法及法制委員會鍾佳濱、社會福利及衛生環境委員會黃秀芳。