朱立倫共識營提32條優先法案 凝聚國民黨團共識
國民黨主席朱立倫今天上午應邀到國民黨立法院黨團共識營致詞表示，民眾關心的是民生法案，會議討論的重點一定是提出的32條優先法案，內容會先由智庫彙整，這不是結論，最後還是會凝聚大家共識。
國民黨立法院黨團本月24日到26日在花蓮市舉辦三天共識營。今天是國民黨共識營重頭戲，白天討論優先法案、立法院攻防議題，到場立委約46人。立法院長韓國瑜預計晚間到場，參加晚宴。
朱立倫指出，八大委員會接下來都要運作，大家可以多去不同的委員會發言，他以前都到各委員會發言學習，因為這些內容對各位立委服務的選區，也可能會有相關，還能夠獲得歷練。
朱立倫表示，選舉後，食安議題受關注，台中市府被民進黨列為目標，直至今日，仍要將問題推給台中市府。基隆市也是同樣狀況，基隆市長謝國樑因為微風招標事件，被民進黨列為攻擊目標，國民黨54位立委都要支持謝國樑。未來，大家都要合作一同支持各個縣市。
朱立倫說，金門事件相當重要，這不是單一事件，是牽涉到兩岸民眾往來權益，觀光業者前兩天才來拜訪國民黨立法院黨團。怎可以說有可能影響國家利益或安全，從6月1日就不能赴陸觀光，現在的政府可以替下任政府決定決策嗎？他舉這幾項問題，是希望國民黨能站在業者角度出發，凝聚共識。
朱立倫表示，黨部與智庫會全力支持國民黨團，尤其是智庫執行長柯志恩，會全力將立委與智庫結合在一起，讓黨部、智庫配合立法院黨團， 一同合作。
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