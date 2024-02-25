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黑白集／閣揆曲解食安法 執政八年還在馬維拉

黑白集
行政院長陳建仁。(記者葉信菉／攝影)
行政院長陳建仁。(記者葉信菉／攝影)

台糖豬肉瘦肉精疑雲未解，行政院長陳建仁直指沒有給台糖15天申請複驗就公布，「就是台中市政府的錯」。堂堂閣揆如市井法棍般曲解食安法令，是誰給閣揆勇氣，敢放任問題食物「暢行台灣」15天？

陳揆的依據，可能來自食安法第39條，即業者對檢驗結果有異議，「得」於15日內申請複驗。條文只是給業者申訴權，並非規範何時公布。

事實上依據食安法第五條，主管機關發現有食安之虞時，即「應」主動查驗，並發布預警或採行必要措施，包含公布檢驗結果及揭露資訊。這也是台灣歷經30餘年「空有食安法卻無真食安」的慘痛教訓，終於在2013年修法新增此條文，2014年再修訂強化主管機關主動查驗、公布及揭露之責。這是中市府敢直嗆陳揆「難道要等大家都吃下肚才公布？」的底氣所在。

台灣一年消費近百萬公噸豬肉，算下來15天有近4萬公噸被人民吃下肚。若政府知悉有食安之虞，還必須「蓋牌」15天讓民眾毫無警覺「吞下去」，如此風暴誰能承擔？

閣揆吹噓蔡政府食安做得比馬政府好，但執政八年還在「馬維拉」，卻不知正是馬政府修法強化各級政府主動捍衛食安之責；反而是閣揆「眷顧」業者，曲解食安法，要地方政府食安繳械。這不是拘泥法律文字的法匠，而更像鑽營縫隙的法棍。(轉載自聯合報)

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