大屋頂下／拭目以待總統就職演說 用中華民國面對全世界

拭目以待賴清德 的就職演說。這應當是1篇中華民國 第16屆總統的願景論述，而不是一位務實台獨工作者的政治檄文。

這篇演說最受關注的重點有二：

1、如何為國家認同定位。

2、如何為兩岸關係定調。

賴清德將在青天白日滿地紅國旗及國父孫中山遺像前宣誓「余必遵守憲法…如違誓言，願受國家最嚴厲之制裁」就職，但他卻說過「中華民國憲法是神話、鄉愿及災難」；他說，「我是一個務實的台獨工作者，在任何職務上不變」，但又否認他有台獨藍圖，並稱「沒有台獨路徑圖」。

如今，將正式就任，他必須決定：要繼續作繭自縛？抑或脫繭而出？

為國家認同定位，為兩岸關係定調。本文認為，賴清德必須建立一個基本戰略架構，然後在這個架構上建立論述及方法。這個基本戰略架構就是「三個面對」：

1、用中華民國來面對全世界，而不是用台獨來面對全世界；2、用中華民國來面對兩岸，而不是用台獨來面對兩岸；3、用中華民國來面對台灣，而不是用台獨來面對台灣。

此說卑之無甚高論，卻指出了賴清德的困境。他想用台獨來面對世界、兩岸及台灣，但實則他應當用中華民國來面對世界、兩岸及台灣。

因為，中華民國，愈「中華」，「民國」愈有力量。對世界、對兩岸、對台灣，皆是如此。

也因為，台獨確實尋無路徑圖，愈「台獨」，則愈是作繭自縛。對世界、對兩岸、對台灣，皆是如此。

1、先說用中華民國來面對世界，尤其面對美國：

兩岸問題最主要的世界聯結有2：①地緣政治之爭，主要是軍事面；②民主燈塔之義，主要是價值面。這兩個聯結，又捆綁在「修昔底德陷阱」的美中鬥爭上。

在美中修昔底德陷阱中，台灣的角色有兩種想像：①用台獨來引誘中共 對台動武。將台灣烏克蘭化，不惜以焦土刺蝟巷戰來耗弱中國。美國有些鷹派即持此見。②用現狀來穩定兩岸關係。這應仍是美國的體制政策，亦即：維持「一中政策」，反對任何一方（台灣、大陸、美國）片面改變現狀，不支持台灣獨立，鼓勵以和平對話解決兩岸政治分歧。什麼是「現狀」？現狀就是「中華民國與中華人民共和國的隔峽分治」，美國不會公開這樣說，但在邏輯上，「兩岸現狀」不會有第二種詮釋，就是大家都定錨在中華民國。

在賴清德當選的第一時間，拜登的第一個回應就是「我們不支持台灣獨立」。大選投開票前1個月，葛來儀等3人的專文，則建議賴清德考慮凍結台獨黨綱。足見，從美國的視角來看，賴清德也應當用中華民國及中華民國憲法來面對美國，不必有「倚美謀獨／向美國兜售台獨」的妄想。

其實，賴清德自己也在全力洗獨去獨。他應當不會主張做一隻引戰的台獨刺蝟，用台灣的焦土巷戰去為美國「耗弱中國」。倘係如此，美國會覺得這是台獨對美國的效忠？還是台獨會把美國拖下水？

賴清德應知：站在全世界的視角上，在前述「地緣政治／民主燈塔」的競合中，中華民國確有無可取代的角色與能量，而非台獨所能做到。因為，世界各國包括美國，與中國折衝，主要是在經濟、科技、軍事等領域。但唯有中華民國能以同文同種的「民主燈塔／民族燈塔」與14億中國人互動，這是超越軍事與經濟的能量，也是其他任何外國包括美國都沒有的特殊能量。

亦即，即使以全世界為視角，也是愈「中華」，「民國」愈有力量。台獨，則是世界的「麻煩製造者」。因此，賴清德若有理智，應當不至於愚昧到了要向美國兜售「台獨刺蝟」，而不知珍惜中華民國對全世界在「地緣政治／民主燈塔」的巨大能量。

台灣若以中華民國面對全世界、面對美國，就不必對外兜售台獨，也不必用台獨去驚擾「不支持台灣獨立／反對台灣片面改變現狀」的美國體制政策，亦不必因「倚美謀獨／兜售台獨」而被國際及美國的鷹派政客所挾持、玩弄與勒索。

如此，中華民國即是護台神山，亦是賴清德的護位神山。

2、用中華民國來面對兩岸：

對於中共來說，「武統台灣」與「中國和平崛起」是兩個矛盾相剋的悖論。「武統台灣」必成中國的國難與國恥。中共不可武統，這是底線。

對於台灣來說，則面對中共的壓迫，台灣必須抗衡；但中共非中國，台灣若知不能與14億人為敵，就不可能也不應當操作台獨。台灣不可搞台獨，這也是底線。

因此，台灣應以中華民國面對中國，中共應以中華民國面對台灣。兩岸必須以「過程論」淡化「目的論」，營造一個「和平發展期」，「定錨中華民國／共構和平競合」。

問題在於：台灣首先必須守護中華民國，不搞台獨，始有理由要中共及14億人維持中華民國；若是台灣自己要搞台獨，掏空虛化中華民國，則有什麼理由要中共及14億人維持中華民國？因此，葛來儀建議賴清德凍結台獨黨綱，這是追根究柢、正本清源的見解。

賴清德應當以中華民國面對兩岸。因為，中華民國的兩岸示範是「辛亥革命／三民主義／孫中山／抗日的犧牲與勝利／聯合國安理會五常之一光復台灣／和平土改／全球加工出口區與科學園區的領跑與示範／亞洲四小龍／分期付款式的民主／蔣經國的解嚴寧靜革命民主化／探親啟動兩岸交流／政黨輪替／醫療照護指數世界第一半導體產業引領世界…」。凡此，均可印證中華民國的淵源與實踐是「自由是人性的本質，民主是文明的方向」，這就是「民主燈塔／民族燈塔」，台灣絕不可自棄中華民國的兩岸戰略資產，自毀長城。

台灣不能以台獨面對兩岸，而要用中華民國面對中共、面對14億人。只要每隔4年，讓對岸看一看中華民國一人一票的總統大選，聽一聽當選者及落選者的談話，就足可使中共和14億人領悟中華民國在「大屋頂中國／大屋頂中華」中存在的價值與意義。愈「中華」，「民國」愈有力量。

本文相信，台獨終究鬥不過中華民國。且看，賴清德以1個務實的台獨工作者，在就任中華民國總統前宣示「沒有台獨路徑圖」，正是因受到「中華」（大中國）的制約，與「民國」（6成民意不贊成賴清德當總統）的制衡。

賴清德既已供認「沒有台獨路徑圖」，因此他必須負責任地在520向內外宣示他的「中華民國路徑圖」。