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立院委員會召委不讓白營 洪孟楷：不把話語權拱手讓人

記者屈彥辰／台北24日電
國民黨立委洪孟楷召委不需要禮讓，但可以適時採納各委員的意見來排議程。(本報資料照片)
國民黨立委洪孟楷召委不需要禮讓，但可以適時採納各委員的意見來排議程。(本報資料照片)

國民黨究竟是否禮讓立院委員會召委，成關注焦點。國民黨立法院黨團書記長洪孟楷今日表示，當仁不讓，召委不需禮讓，議題上可接受建議並且排案往進步的方向邁進，國民黨應該提出自己的論點，爭取更多的支持，而不是把民眾給予的話語權拱手讓人。

洪孟楷說，開議之後，媒體或是外界，對於後續立法院委員會召委到底會不會藍白合作，國民黨禮讓其中一兩席召委給民眾黨？原則上在本周末的黨團共識營就會討論，黨團的重大策略都需要黨團大會來決議，所以黨團共同決定最後結果，才會照那個方向來走。

洪孟楷提到，如果問他個人的意見，他會說「當仁不讓」。「召委不需要禮讓，但可以適時採納各委員的意見來排議程。」尤其是重大的法案審議，包括吹哨者保護法、不在籍投票、人工生殖法等相關法案審查，早日排審、早日討論、早日要求行政院提出對應版本，共同推動往進步的修法邁進。台灣人民給國民黨54席立法委員主流民意，要引領民意、回應民意、符合民意，這才是現在應該做的事。

洪孟楷進一步說明，「當仁不讓」意指遇到應該做的事，主動承擔起來，而不推讓。本次八個委員會國民黨都有老幹新枝，每一個委員會可以說都是有專業、有論述、有能力的委員在其中，而每一個委員會也都有不只一位委員提出表達有意擔任召委，既然黨內就已經有召委人選，實在沒理由自己不主動承擔起來。

洪孟楷指出，八席國民黨召委，未來可以往三個方向來做。一是優先排審眾人所關心的法案，加速立法進程。二是與民眾黨委員保持良性互動，臨時提案依專業判斷可互相簽署，共同監督執政黨政府。三是遇重大社會關注議題，可隨時溝通變更議程，邀相關部會首長親自到委員會報告說明，給民眾清楚交代。

洪孟楷強調，有理念、主張，才能夠爭取大家的支持，國民黨應該提出自己的論點，爭取更多的支持，而不是把話語權拱手讓人。「當仁不讓」，國民黨也不該再溫良恭儉讓。尊重最終黨團大會所做出的共識決；但保持良好互動、有主體性，這是他個人在召委選舉中的想法。

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