美豬開放無查廠報告 民眾黨問承諾何在

行政院長陳建仁（左）23日赴立法院提出食安專案報告並備質詢，立法委員陳昭姿（右）針對食安問題進行質詢，她強調肉品可以溯源，但是豬的內臟不行，呼籲政府單位重視。(記者葉信菉／攝影)

民進黨 政府開放美豬進口前，時任行政院長蘇貞昌曾承諾赴美查廠是開放美豬必要條件。立法院昨邀請行政院長陳建仁進行食安報告，並備質詢。民眾黨立委陳昭姿指出，美牛查廠報告有8件，美豬查廠報告卻掛零，為什麼美豬沒有查廠報告，背後是否有不可告人之處。陳建仁反駁，政府都有去查，但因應前幾年受到疫情 影響，查廠確實有困難，採取系統性查核，衛福部都有相關資料可以提供。

陳昭姿質疑，食藥署對於美豬進口態度前後不同調，過去實際查的範圍包括牧場、屠宰場、官方衛生安全管制機制，現在卻是系統性查核。陳建仁表示，國際標準可能會隨著時間變化有改變也說不一定，前幾年受到疫情影響，要赴美查廠確實有些困難，他承認不可能逐廠查驗，但現在進口豬肉檢驗統統沒有檢出瘦肉精。

陳昭姿也提到，豬肉有溯源管理系統，內臟卻沒有溯源，內臟的瘦肉精殘留比肉片還高，難道肉片檢驗通過，內臟也不會殘留嗎？

陳建仁說，目前進口豬肉都沒有檢出瘦肉精，如果肉沒有檢出，內臟會檢出嗎？但委員的建議，未來會考慮肉臟也要溯源。

國民黨 立委王育敏質疑，去年消基會在市面上查了289件加工品，沒有一件標示美豬。衛福部長薛瑞元說，「沒有就沒有，不一定要有」；被追問進口美豬流向何處？衛福部長薛瑞元說「不可能背這種東西」，陳建仁再度回嗆，「美豬銷售管道五花八門，要一個部會首長背起來？」農業部代理部長陳駿季則說「大部分是進入加工系統」。