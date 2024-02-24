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黑白集╱評比女立委外貌 民進黨歧視露餡

黑白集

立委黃捷和徐巧芯在國會演出一回攻防，民進黨高雄市黨部隨即在Threads發圖品評兩人外貌，稱黃捷比徐巧芯「漂亮」。民進黨以為立委進國會是「選美比賽」嗎？為何應該比智力、監督及專業精神的時候，綠營滿腦子卻只有外表？

說實在，高雄市黨部這種舉動，連小學生程度的教養都不如，毫無水準。民進黨口口聲聲「性別平等」，但中央黨部權勢性騷、歧視女性事件層出不窮，蔡政府官員更是出軌事件不斷。這到底在示範什麼？撇開性平意識不談，只要腦袋裡稍微有點對人的尊重，會做出這種沒品的事嗎？

民眾對黃捷的最大印象，是她在議會對韓國瑜翻「白眼」，被封為「白眼女神」。問政舉止如此輕佻，有什麼足以示人？她留給民眾的第二印象，是選舉時跪在機車上露事業線扮「山道猴」，據稱「電暈」上萬粉絲。但也有網民看不下去，批她「物化女性」，要求民進黨婦女部出來說明。

對照之下，徐巧芯被稱為「揭弊女戰神」，擔任北市議員時就屢屢評論中央政策議題，揭弊快準狠。包括踢爆雲豹綠能金權結構，曝光政府擋疫苗錄音檔，批巴西進口蛋食安問題，並不時揭穿綠營側翼網軍內幕，戰力一流。論問政品質，黃捷拿什麼跟徐巧芯比？

民進黨滿嘴平權口號，一行動就歧視露餡，真是沒藥救了！

民進黨 歧視 綠能

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