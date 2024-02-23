我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州人最愛狗狗有哪些 第一名揭曉

抖音指引偷渡的美墨邊牆缺口 封了

新聞評論╱交接空窗期亂象叢生 蔡賴誰來埋單？

社論

自新總統產生到就職，有長達四個月的「空窗期」。儘管這次政權交接無涉政黨輪替，但新舊民意交替間的落差，亂象不斷浮現。究其原因，一則是藍綠均無心將「總統職務交接」法制化，二則是代表「舊民意」的政府不自我節制，再加上過去施政包袱太大，難以保持「看守」精神四處伸手。這種空窗亂象，已成破壞責任政治的禍源。

自2012年總統和立委選舉合併起，總統一月中產生，520才就任，政權交接期之長舉世罕見。2016年的大選，立院最大黨和總統都輪替，兩者就職時間卻相距甚久，形成「立法院多數黨已更換，行政院卻得多撐三個多月」的荒謬景象。

這次選舉，民進黨贏得總統大選，卻失去立院多數黨地位。但蔡政府拒絕進入「看守」狀態，還作出跨任期的決策；最滋爭議的例證，是自6月1日起「禁止旅行社招攬赴陸旅行團」。蔡英文將在520卸任，卻代賴清德作出缺乏法源依據的六月禁團令，形成「舊民意侵犯新政府權力」，隨即引發觀光業反彈，不啻是在製造問題。

舊政府在空窗期作出重大政策，若是因應突發事故，或政策延續之必要，自是另當別論。例如，近日海巡隊在金門追捕越界大陸漁船導致二死的兩岸危機，以及經濟部3月可能調高電價的決定，都是必要的因應。但漁船事件引發兩岸緊張，與蔡政府八年兩岸政策僵固有關；電價問題則是因蔡英文的能源政策錯誤，導致台電鉅額虧損，其政策後果與責任則應由民進黨概括承擔。

儘管新舊政府都是民進黨執政，但因派系利益不同，綠營鬥爭近期已開始蠢動。例如，近日新潮流系對數位部長唐鳳砲火齊開，即明顯是派系爭權。此外，在台糖瘦肉精事件中，衛福部次長王必勝所擺出的「戰狼」姿態，亦非「看守政府」的表現，更像是保官位的拚搏。賴政府還在徐徐布局，但黨政勢力為搶官位而赤膊上陣，醜態不堪入目。

往前看，2008年的政權交接，就曾發生扁政府為逃避馬政府對其貪腐、濫權的追索，大量購買碎紙機銷毀機密文件。當時，政壇即曾有制定《總統職務交接條例》之議，並在國民黨占多數的立法院完成一讀；最後，因民進黨杯葛無疾而終。2016年情勢互換，民進黨試圖主導立法，卻遭國民黨杯葛，亦未完成立法。可以說，藍綠都是「換了位子就換了腦袋」，並非真有心推動總統職權交接法制化。

觀察該條例草案，儘管規範並不完善，然仍可相當程度地避免新舊民意扞格產生的憲政衝突。例如，蔡政府近日與印度簽署《台印移工合作備忘錄》，要大量引進印度移工。但《總統職務交接條例》草案中，即有「自總統、副總統投票當日起至總統、副總統當選人就任期間，不得締結條約」之規定。民進黨的做法，可謂徹徹底底打臉自己。

這次政權交接期的亂象，因交接雙方都是民進黨而被淡化，但這對憲政運作的影響仍不可忽視。試問，這些決策若發生問題，是要由蔡英文埋單，或由賴清德負責？然而，一個已卸任的總統，又要如何負責？若賴政府決定來個政策「急轉彎」，民眾豈非無所適從？

要解決交接空窗期的亂象與怠忽，朝野應從三點思考：第一，總統和立委合併選舉是否有其必要性，應從憲政運作層面重新思考；第二，「總統職務交接」的法制化實刻不容緩。第三，新舊政權對於自己的憲政責任都必須有正確且負責的認知，才是建立良好責任政治的根本。

民進黨 蔡英文 賴清德

上一則

衝1200萬觀光客目標 台擬開放轉機客免簽證觀光

下一則

大學搶開半導體學程 學界憂人才失衡

延伸閱讀

總統拜登下榻金山酒店 遭巴支持者衝擊

總統拜登下榻金山酒店 遭巴支持者衝擊
拜登總統會晤納瓦尼妻女 卻叫錯其遺孀名字

拜登總統會晤納瓦尼妻女 卻叫錯其遺孀名字
蕭美琴：未來盡我所能 全力協助總統持續深化台美關係

蕭美琴：未來盡我所能 全力協助總統持續深化台美關係
曾被韓國瑜打到住院3天 陳水扁：只是小兒科

曾被韓國瑜打到住院3天 陳水扁：只是小兒科

熱門新聞

台北車站屋頂太像必勝客商標，遭美國網友作圖惡搞。（取自臉書社團 Foreigners in Taipei&Taiwan/外國人在台北&台灣）

見台北車站獨特外型 美國人驚「這不就咱必勝客嗎？」

2024-02-15 14:46
六四學運領袖吾爾開希。（翻攝自吾爾開希臉書專頁）

吾爾開希驚傳摔落樓梯顱內出血 一度「昏迷指數3」最新現況曝光

2024-02-17 17:18
一艘載著23名新北乘客的金廈巡航船「初日號」今天下午前往金門大膽島及二膽島途中，遭3艘中國海警船尾隨10餘分鐘，接著登檢逾半小時。（讀者提供）

歌唱一半遇中國海警登艦 台領隊還原驚魂30分鐘

2024-02-19 09:19
資深媒體人陳文茜長期努力對抗病魔，她特別發文感謝鴻海創辦人郭台銘，是幫助她由垂危病情走向好轉穩定的恩人。(取材自「文茜的世界周報 Sisy's World News」臉書粉專)

陳文茜發文感謝郭台銘：助我由垂危病情走向穩定恩人

2024-02-17 22:23
示意圖。（Ingimage）

孩子為何全年無休？台國小兄妹日睡6小時 虎媽身分曝光

2024-02-21 15:18
王家衛執導的「繁花」集結唐嫣(後左起)、辛芷蕾、胡歌、馬伊琍(中左)等大咖演員主演。（取材自微博）

新聞評論／電視劇「繁花」給兩岸的再回首

2024-02-17 19:04

超人氣

更多 >
AT&T、Verizon與T-Mobile同時斷線 影響全國數萬用戶

AT&T、Verizon與T-Mobile同時斷線 影響全國數萬用戶
燕麥早餐連吃7天 她發現這個最大改變

燕麥早餐連吃7天 她發現這個最大改變
ATM取款看到這些 一定不要繼續操作

ATM取款看到這些 一定不要繼續操作
只用信用卡 白手起家女富豪絕不碰這張卡

只用信用卡 白手起家女富豪絕不碰這張卡
迪麗熱巴化身天使 瘦成0血色枯骨

迪麗熱巴化身天使 瘦成0血色枯骨