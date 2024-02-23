兌現賴清德支票 政院通過桃竹苗大矽谷計畫

總統當選人賴清德 在競選期間開出桃竹苗大矽谷 計畫，行政院會昨天兌現賴政見支票，預計今年投入200億元，串聯桃竹苗產業實力，促進區域發展。4縣市都樂觀其成，但盼正視配套計畫。桃園市副市長蘇俊賓在院會發言提醒正視現有的四大缺口，包含交通、醫療、水資源、教育等，重新檢視產業聚落需求，提早部署。

新竹縣長楊文科認為，首要之務是政院盡快核定牽動新竹縣產業發展的台知園區和科3園區；新竹市長高虹安盼正視桃竹苗地區整體大眾運輸規畫；苗栗縣長鍾東錦表示，縣內正積極配合「找地」，並著手解編特定農業區作業。

國發會表示，該計畫期程為2024年到2027年，預計4年可新增6兆產值，就業 人口增加14萬人。

蘇俊賓在會中提出基礎設施跟不上的隱憂。以就業人口為例，「大矽谷計畫」科技廊帶的就業人口高達193萬人，有116萬人在於桃園市，集中在桃園市西半部到沿海地區，現階段交通負荷已很吃緊，桃園市才會在去年底的行政院疾呼，除了捷運的路線核定外，快速道路進度更有時間壓力。

蘇俊賓表示，此外，桃園的醫療資源也有嚴重區域不均的情況，大園、八德、大溪都有床位不足的問題；水資源和幹管基礎建設，以去年初龍潭爆管事件為例，調水資源不僅僅是量的問題，還包括老舊管線與主要幹管是否能夠滿足區域用水擴張需求，現有汙水處理設施、再生水幹管配置應具前瞻性。

行政院回應，會正視地方的缺口提出配套計畫；交通部次長陳彥伯補充說明，板龍快速道路目前交通部正在規畫，預計4月決標；新梅龍快速道路預計4月上網招標辦理可行性研究。經濟部王美花部長在會中表示將爭取政院支持，提高預算更新供水幹管的埋設，政院對於提高消防資源與訂定更積極的消防規範也表達支持，將進一步跟地方討論。