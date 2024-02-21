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立院開議 綠白互嗆 食安續攻防 藍白合有譜?

台灣新聞組／台北21日電
立法院20日開議，國民黨團「微杯葛」陳揆施政報告。過程中，民進黨立委黃捷(前中)不滿國民黨違規在先，衝向立委羅智強欲搶下麥克風；國民黨立委徐巧芯(前右)則找黃捷理論。雙方互罵，場面火爆。(記者邱德祥／攝影)
立法院20日開議，國民黨團「微杯葛」陳揆施政報告。過程中，民進黨立委黃捷(前中)不滿國民黨違規在先，衝向立委羅智強欲搶下麥克風；國民黨立委徐巧芯(前右)則找黃捷理論。雙方互罵，場面火爆。(記者邱德祥／攝影)

立法院昨天開議，朝野黨團為了行政院長陳建仁到立法院食安專案報告持續攻防，民眾黨團主張今天加開院會，但遭民進黨團反對，綠營批白營「作秀應適可而止」，白營反嗆「唯一有意見的就是民進黨團」。立法院長韓國瑜昨宣告，擇期召集朝野協商；藍綠都主張周五可食安報告，目前就等韓召集協商，確定時程。

對於民眾黨團提案要求今天加開院會，邀陳建仁食安報告，國民黨團昨一早提案變更議程，要求昨天就進行食安報告，但後來又撤案，改為「禮讓」支持民眾黨團提案；民進黨團則提案，要求韓國瑜召集朝野協商，周五食安報告。

韓國瑜針對民眾黨團提案，裁示由民眾黨團召集協商；對於民進黨團提案，則表示擇期召集協商。朝野攻防不斷，但昨天院會仍如期由陳建仁施政報告及備詢。

民進黨總召柯建銘說，過去專案報告，差不多5分鐘就能解決，不會有人有意見，民眾黨團總召黃國昌主張要加開院會，是為了製造問題；該案逕付二讀，就是交付協商一個月，「不懂就不要亂搞」。

昨下午4時30分，民眾黨團召集協商，最終只有國民黨團參與，協商破局，將再交韓國瑜協商。民進黨團幹事長吳思瑤說，民眾黨團昨下午約3時36分才發開會通知，以為大家閒閒沒事？

國民黨團總召傅崐萁說，國民黨團希望變更議程，在周五食安報告。對於國民黨團的主張，最終與民進黨團一致，傅崐萁說，民進黨呼應國民黨的訴求是好事，醜媳婦還是要見公婆，食安報告仍要說清楚講明白。

新國會開議日，就在朝野一邊角力下，一邊進行陳揆施政報告及總質詢。陳建仁表示，他很樂意在立院報告，8年來政府在食安上的努力和進度；針對台糖瘦肉精事件，現在已有877件零檢出，只有台中市政府驗出1件陽性，中市府應該要給人民交代，食安辦公室今天將舉行專家委員會，希望在3月有很好的結果。

外界質疑這次瘦肉精爭議，是對台中市長盧秀燕政治鬥爭；衛福部長薛瑞元說，這是科學的事，怎麼會是政治鬥爭？食藥署驗的檢體跟台中是同一個檢體，如果台中實驗室受到汙染，食藥署驗也會驗出來。

立法院昨開議，民眾黨團提案要求今天加開院會進行食安專報，國民黨團撤回原先提案，表態支持民眾黨團，引發藍白合有譜的聯想。民眾黨主席柯文哲昨天自爆，民眾黨團幹部跟國民黨團幹部將有飯局，他會親自參加，希望彼此互相認識，並建立聯絡管道。據了解，藍白黨團幹部明晚餐敘，地點選在立法院康園餐廳。

有關藍白黨團三長餐敘，國民黨團書記長洪孟楷及首席副書記長林思銘皆表示，由總召傅崐萁與民眾黨團總召黃國昌聯繫，一切配合。黃國昌昨表示，雙方就是善意、廣泛地交換意見。

柯文哲目前每周二、五早上七時卅分固定到民眾黨立院黨團辦公室與八名立委開會，討論議事攻防、動態、輿情等事項。有媒體人建議柯文哲不要一直到黨團開會，應該下鄉long stay（長住），柯表示，以後會到各縣市長住，要做的事情很多，黨團的事務就交給他們自己處理。

國民黨 民進黨 韓國瑜

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