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藍委稱白營盼禮讓1席召委 黃國昌否認：把話說清楚

記者屈彥辰／台北20日電
國民黨團首席副書記長林思銘表示，民眾黨表達希望國民黨禮讓1席召委。(圖／林思銘辦公室提供)
國民黨團首席副書記長林思銘表示，民眾黨表達希望國民黨禮讓1席召委。(圖／林思銘辦公室提供)

立法院2月29日舉行各委員會召委選舉，國民黨團副書記長林思銘昨天表示，民眾黨表達希望國民黨禮讓1席召委，國民黨是國會多數黨，每個委員會都要有自己的召委，不會禮讓民眾黨。

民眾黨立法院黨團總召黃國昌表示，請林思銘說明民眾黨誰去要召委，放話文化是台灣社會不樂見。林思銘敢指控，請說清楚誰去跟國民黨要召委。

國民黨團總召傅崐萁曾表示，要讓民眾黨8席立委得其他105席立委尊重，不管是委員會安排、召委席次，願意展開雙臂，跟民眾黨合作。

傅崐萁昨天說，立法院三黨不過半，未來立法院的合縱連橫，只要是有利於民生百姓的事情，所有相關法案、政黨合作，國民黨都是展開雙臂，不預設任何條件的情況之下，只要是對國家，人民好，願意全面推動。

林思銘表示，民眾黨雖有表示可否禮讓一席，國民黨在召委議題上，各委員會都有相當人數的立委，可能有六席至七席分布在各委員會，足以當選一席召委。

林思銘指出，在法案、議題排審方面，會與民眾黨合作。至於召委人選，國民黨不會禮讓民眾黨。國民黨是國會多數黨，在每個委員會都要有自己的召委，才能表達國民黨想主推的議題與法案。

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