選前之夜不邀馬站台 馬辦：侯掉40萬票

馬英九基金會執行長蕭旭岑（右）19日接受「黃暐瀚撞新聞」廣播專訪。(取材自hitfm YT頻道)

大選前夜國民黨造勢活動未邀前總統馬英九 出席，馬英九基金會執行長蕭旭岑昨天表示，事實證明不邀請馬英九出席最後造勢的晚會，是錯誤的決策，不僅傷害馬英九，更傷害國民黨總統候選人侯友宜 ，導致侯的總統得票比政黨票還少，雙北都輸，甚至聽到估計侯友宜因此掉了40萬票。

本報系聯合報報導，蕭旭岑接受廣播專訪指出，1月10日接到侯友宜競選辦公室的電話，委婉地請馬英九不要上台，當時他表達兩點立場，一是馬辦絕對全力配合，馬英九已花了數十萬台幣登廣告，他一定支持侯友宜；但是第二點，他以個人身分提醒，如果不讓馬英九上台，會有嚴重的黨內問題，對侯友宜是不利的。

蕭旭岑說，侯辦原本邀請馬英九出席選前之夜造勢，後來顧全侯陣營的顏面，他對外說法是沒有邀請。至於侯辦為何做這個決定，誰下的令？蕭旭岑說，應該就是競選總部吧。

蕭旭岑表示，當時黨內很多人對這個決定有意見，包括黨主席朱立倫也不贊成，可是他只能尊重，立法院前院長王金平、秘書長李乾隆等人也不贊成，大家都說馬王有心結，可是王金平在當時是大局觀，他認為不邀馬英九上台絕對是錯誤的，親自打了電話，可惜侯友宜在競選總部的強力建議之下，還是沒有同意。

蕭旭岑說，不邀馬英九上台，等於切割前任總統，也切割自己的信念，因為馬英九沒有講錯話，他講的是兩岸要有互信才能互動，這不是國民黨的政策嗎？你切割自己的信念，要支持者怎麼出來投你票呢？馬英九當然非常遺憾、也會難過。

他表示，競總說馬英九的專訪影響選情，事實證明，如果真的有影響到選情，至少侯友宜得票回流給賴清德 吧？賴清德不會只有40%，至少要43%，可是賴清德得票率與陳水扁的39%相近，比2008年的謝長廷41%還少，所以賴清德的票沒有大幅增長。

台北中國時報報導，知情人士指出，2024大選倒數期間，侯競總持續關注民調變化，到選前階段還是領先賴清德2個百分點，但1月9日國防部連續發布「國家級警報」，侯隔天民調即下滑4個百分點。

知情人士說明，烏龍警報南北民眾不同解讀，北部認為是民進黨刻意的政治操作，反而不利民進黨選情，但南部卻呈現「阿共要打來了！」「武統台灣」等想法，並迅速發酵，警報讓南部民眾更加支持民進黨，侯隔天民調就下跌4個百分點。

報導說，在民調還沒回升時，馬接受德國之聲專訪，談及兩岸問題，在民進黨刻意操作「馬英九稱必須相信習近平」，民眾沒時間把專訪從頭看到尾，侯民調又跌4個百分點，前後加起來共跌8個百分點，也讓原本領先賴清德的局面，變成落後。