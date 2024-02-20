總統交接小組啟動 鄭麗君入列 閣揆人選引聯想

總統府19日宣布啟動總統交接事宜，卸任及接任小組分由總統府秘書長林佳龍（右）與副總統當選人蕭美琴（左）領軍。(取材自蕭美琴臉書)

總統當選人賴清德 將於5月20日就任，總統府昨天宣布啟動交接工作。總統府發言人林聿禪表示，蔡英文總統已指示現任執政團隊全力協助賴清德團隊，依據相關規定及參考交接作業成例，妥為規畫期程，辦理交接工作，務必使第15任、第16任總統交接事宜順利進行。

林聿禪表示，昨天已於府內召開第一次交接小組會議，而負責統籌交接事項成員，卸任總統交接小組為總統府秘書長林佳龍、副秘書長黃重諺、副秘書長張惇涵、國家安全會議副秘書長徐斯儉、第一局局長郭宏榮；接任總統交接小組為副總統當選人蕭美琴、競選辦公室國政顧問團召集人鄭麗君、總幹事潘孟安、副總統辦公室主任陳羿伶、民進黨 代理秘書長楊懿珊。

林聿禪說，總統府將秉持政務持續運作及順利交接原則，啟動交接工作；而針對國防、外交、兩岸等國家安全重大政策及相關事項，將向賴總統當選人進行簡報。另外，有關目前社會高度關注之國政議題，雙方團隊亦將密切交換意見。

賴清德昨晚轉發蕭美琴臉書發文表示，這是最強、最值得信賴的團隊，一定會秉持政務持續運作及順利交接原則，讓國政無縫接軌，順利推進。

另據了解，由於這是1996年總統直選以來，除總統連任的情況外，首次由現任政府交接給同黨的執政團隊，工作效率比過去更快。蕭美琴則是歷來交接小組中，層級最高的成員，過去從未有副總統當選人加入交接團隊。民進黨人士認為，這代表蕭美琴未來不只是備位元首，與賴清德將是明確的工作夥伴，會比過去的副總統參與更多重大事件，顯示賴清德對蕭美琴的尊重。

賴清德的交接團隊出現鄭麗君，被外界聯想可能是未來的行政院長。但以過去的交接小組成員來看，接任政府的首任閣揆多半都不會參與交接工作，如2000年，前總統陳水扁的首任閣揆是唐飛；2008年，前總統馬英九 的首任閣揆是劉兆玄；2016年蔡總統的首任閣揆是林全，林全雖曾一度列入交接小組，但未參與任何交接工作。