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白拒簽協議 韓國瑜政黨協商破局 藍綠齊批做秀太矯情

台灣新聞組／台北20日電
立法院長韓國瑜（右）19日召集朝野協商，協商前與民進黨立院黨團總召柯建銘（中）等人交換意見。(記者胡經周／攝影)
立法院長韓國瑜（右）19日召集朝野協商，協商前與民進黨立院黨團總召柯建銘（中）等人交換意見。(記者胡經周／攝影)

新國會第一會期今天開議，藍綠白三黨過招。立法院長韓國瑜昨天主持朝野協商，針對國民黨團提案邀請行政院長陳建仁今天針對食安問題專案報告，外界原以為三黨已有共識，卻因民眾黨團總召黃國昌要求明天加開院會，未獲藍綠同意而破局。陳建仁今天仍將依先前朝野協商共識，進行施政報告及總質詢；不過，朝野各有主張、連夜備戰，今天議程充滿變數。

韓國瑜2月5日主持朝野黨團協商達成共識，20日開議並邀陳建仁率各部會首長列席施政報告並備質詢。但台中市府在春節前抽驗台糖國產梅花肉片檢出瘦肉精西布特羅，行政院啟動擴大採檢未再檢出，引發爭議，國民黨團希望先邀陳揆針對「民進黨政府執政8年所造成食安問題總檢討」進行專案報告。

韓國瑜昨主持協商，藍綠白皆有共識今天進行食安專案報告；但黃國昌訴求明天加開院會，否則拒簽結論，與民進黨團總召柯建銘唇槍舌劍，協商宣告破裂。

黃國昌表示，若因食安專案報告導致施政報告及總質詢延後，民眾不樂見，他才會提議加開院會；國民黨團總召傅崐萁表示持開放態度。柯建銘則強調，過去專案報告題目很多時，專案報告會安排兩天，但這次題目很單一，沒有增開院會的問題，依照慣例在周五院會施政報告即可。

韓國瑜原本裁示，今天食安報告、周五施政報告，但黃國昌拒簽結論；韓國瑜宣布休息10分鐘，但最終三黨未達共識，不歡而散。柯建銘離開時表示：「就這樣，你們都看得很清楚了。」傅崐萁原盼昨天下班前有轉圜，但直至昨晚，民眾黨團確定不簽協商結論。

三黨昨連夜沙盤推演，藍綠今將甲級動員，國民黨團訴求捍衛食安，民進黨團力求如質監督。據了解，民眾黨團仍將主張加開院會，國民黨團會提相應主張，交韓國瑜召集朝野協商，若有異議將進入表決；民進黨團對藍白提議都會否決。

黃國昌指出，民眾黨今將要求加開院會，「誰贊成、誰反對，公開透明，表決器按下去，我們向人民負責」。

國民黨團總召傅崐萁表示，立法院是為全民爭取權益的地方，不是武道場，更不是秀場。所有議事排得非常清楚，非常遺憾因為小事，影響2300萬人的權益。

民進黨團總召柯建銘則說，食安專案報告朝野協商，民眾黨沒有簽名，如果要列在討論事項，還要等一個月才可表決，「問題可大了」，呼籲民眾黨團不要在小事上堅持，可以有些聲量，「但是不要再做戲、太矯情」。

國民黨 韓國瑜 民進黨

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