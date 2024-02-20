白營發言人楊寶楨請辭落淚 藍：內鬥檯面化

民眾黨發言人、民眾黨團副主任楊寶天請辭，表示沒退黨，做出此決定掙扎很久，也強調不是大家所說的內鬥或其他，說明過程數度忍不住哽咽落淚。(記者胡經周／攝影)

民眾黨發言人楊寶楨昨宣布請辭發言人、黨團副主任雙黨職，她落淚感謝民眾黨和民眾黨主席柯文哲 栽培，否認內鬥傳聞，稱這是掙扎很久後做的決定，加入民眾黨4年來經歷幾次選戰，想先沉澱下來休息、規畫進修，不排除再回歸。

本報系聯合報報導，楊寶楨受訪時，兩度哽咽流淚，她否認受到委屈，沒有內鬥，外界可能會有很多揣測，但真的沒有。楊寶楨指出，柯文哲有說要聊一聊，請她再想一下，但她明確表達希望休息一下的心情，以及進修規畫等，柯就尊重。

外傳楊寶楨請辭雙黨務，是因柯文哲較重視接下黨團主任的陳智菡；陳智菡昨痛批這是見縫插針做文章，強調她與楊寶楨配合得非常好；楊長期工作繁重且無代班人，身心疲憊，大選結束後就萌生請辭想法，而她接黨團主任的工作規畫在更後面，兩件事有先後順序。

中時新聞網報導，國民黨 台北市議員柳采葳質疑，為什麼黨團主任不是給楊寶楨？反而陳智菡一來就可以當？民眾黨更大的危機是內鬥檯面化，完全沒有方向。

資深媒體人黃暐瀚在政論節目中表示，「楊寶楨的情緒是藏不住的，她崩潰哭了兩次，因為她是謝謝民眾黨跟柯文哲，然後記者問，才說也應該謝謝陳智菡，那要謝謝她什麼？」黃暐瀚指出，楊寶楨說，北市松山信義區的議員席位，黨如果有人要去經營，可以去經營。這讓黃暐瀚驚呼，「她連松山信義的議員都說不選了，以她上次1萬2000票來看的話，只要她願意再選松山信義，我基本上認為她9成一定會當選」，黃暐瀚最後更說，「現在民眾黨是沒有職務給她了，這就很怪，我不太了解是什麼內情，以她接受訪問的過程看起來，不是很愉快地離開」。