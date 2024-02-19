我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

移民故事／南加華人翻譯 種參自學有成

歷任總統PK 拜登拿第14名勝過雷根 川普意外墊底

民眾黨發言人楊寶楨落淚請辭 駁內鬥、感謝柯文哲栽培

記者歐陽良盈／台北19日電
民眾黨發言人、民眾黨團副主任楊寶天請辭，表示沒退黨，做出此決定掙扎很久，也強調不是大家所說的內鬥或其他，說明過程數度忍不住哽咽落淚。(記者胡經周／攝影)
民眾黨發言人、民眾黨團副主任楊寶天請辭，表示沒退黨，做出此決定掙扎很久，也強調不是大家所說的內鬥或其他，說明過程數度忍不住哽咽落淚。(記者胡經周／攝影)

民眾黨團發言人楊寶楨請辭，她哽咽感謝民眾黨和民眾黨主席柯文哲，否認內鬥傳聞，2019年民眾黨創黨後加入至今，四年來經歷幾次大選未休息，希望先沈澱下來，規畫進修，不排除再回歸。

楊寶楨表示，這個決定對她來說，掙扎很久，她沒有退黨，還是黨員，只是先辭黨團副主任和發言人，選在這個時間點宣布，是因為明天就要開議了，今天再不離職，會期展開後才在中途離職，可能更不好，在開議日前離開，不要打擾到新黨團的運作，因此做出這個決定。

楊寶楨受訪時，兩度哽咽流淚，她否認受到委屈，沒有內鬥，外界可能會有很多揣測，但真的沒有。今天消息傳出後，許多支持者也感到訝異，不能接受，猜想她是不是要去哪裡了。

民眾黨團副主任、發言人楊寶楨請辭，否認內鬥，說要離開從政四年多的民眾黨心中很不捨...
民眾黨團副主任、發言人楊寶楨請辭，否認內鬥，說要離開從政四年多的民眾黨心中很不捨，感謝黨和主席柯文哲的栽培。記者歐陽良盈／攝影

楊寶楨說，要離開，很捨不得，民眾黨是她從政後，加入的第一個政黨，在民眾黨四年多，跟黨內長官和同事夥伴都有很多回憶，對她來說，這個決定非常不容易，但已經想了非常久，才做出這個決定，謝謝柯文哲跟民眾黨，不管未來會不會回來或從政，但都非常感謝主席跟民眾黨的栽培。

楊寶楨表示，民眾黨給她機會，讓她從一張白紙到現在，如此信任，一來就當發言人，當了四年多，現在才正式卸下來，本來想說安靜偷偷離開就好，但覺得好像必須給大家一個交代，不好意思驚動大家。

未來是否繼續參選台北市松信區市議員，楊寶楨說，她和柯文哲、民眾黨團副總召黃珊珊等談過這問題，現在希望先休息，如果黨內有人希望先去經營松信選區，歡迎大家幫民眾黨經營，不用考慮她，黨整體進度和規畫才是最重要的。

楊寶楨指出，柯文哲有說要聊一聊，請她再想一下，但她明確表達希望休息一下的心情，以及進修規畫等，柯就尊重。目前對未來沒有明確想法，不管繼續從政或轉到其他產業，眼前想先停下來沈澱一下。她給自己的階段性任務是國會三黨不過半、看第三勢力到底能成長到什麼階段，現在階段任務完成。

楊寶楨說，陳智菡接下黨團主任、把文宣業務接過去，她覺得放下一顆心中大石，覺得可以先暫停一下，本來的業務會由陳智菡協助做處理，多陪陪家人，想準備進修念碩士。

網路傳柯文哲對她和陳智菡有差別，楊寶楨表示，大家的評論她都尊重，黨內的幕僚夥伴或檯面常見的民代、夥伴，大家都非常優秀，有各自專業，沒有什麼偏坦或寵誰之類的。

柯文哲

上一則

海虎艦事件 海軍：非人為過失 立委批對失蹤者家屬不公

下一則

名牌豆干內竟有「老鼠乾屍」四肢完整 男子嚇到吐滿地

延伸閱讀

柯文哲選2026台中市長？民眾黨市黨部主委：沒什麼不可能

柯文哲選2026台中市長？民眾黨市黨部主委：沒什麼不可能
看到韓國瑜成聲量霸主 慌了？「柯文哲最怕一件事」

看到韓國瑜成聲量霸主 慌了？「柯文哲最怕一件事」
選後聲量分析 柯文哲暴跌 韓國瑜成新霸主

選後聲量分析 柯文哲暴跌 韓國瑜成新霸主
黑白集／柯文哲後宮容不下戰將

黑白集／柯文哲後宮容不下戰將

熱門新聞

台北車站屋頂太像必勝客商標，遭美國網友作圖惡搞。（取自臉書社團 Foreigners in Taipei&Taiwan/外國人在台北&台灣）

見台北車站獨特外型 美國人驚「這不就咱必勝客嗎？」

2024-02-15 14:46
六四學運領袖吾爾開希。（翻攝自吾爾開希臉書專頁）

吾爾開希驚傳摔落樓梯顱內出血 一度「昏迷指數3」最新現況曝光

2024-02-17 17:18
吳欣盈（右）和趙安吉騎馬合影。圖／翻攝吳欣盈臉書

趙安吉原定下周赴台參加她寶寶抓周 吳欣盈痛悼閨蜜

2024-02-14 13:32
台總統蔡英文與「陪沈團」逛大賣場年貨大街。(圖／台總統府提供)

超過10年沒逛大賣場 蔡英文買年貨 大驚「觀光客最愛買這個」

2024-02-11 09:27
王家衛執導的「繁花」集結唐嫣(後左起)、辛芷蕾、胡歌、馬伊琍(中左)等大咖演員主演。（取材自微博）

新聞評論／電視劇「繁花」給兩岸的再回首

2024-02-17 19:04
近300名台灣旅客10日前往富國島旅遊，未料台灣組團社年代旅遊與地接社越南WInnER國際旅行社之間發生付款糾紛，旅客在12日遭到丟包。圖為台灣旅客聚集在飯店大廳和地接社人員溝通。（民眾提供）

遊越南富國島 台灣292旅客遭丟包

2024-02-12 12:42

超人氣

更多 >
尾隨顧客進店「零元購」 店主這麼做 惡賊秒嚇跑

尾隨顧客進店「零元購」 店主這麼做 惡賊秒嚇跑
「第一美胸」宣布訂婚 將嫁星2代 網友稱婆婆更美

「第一美胸」宣布訂婚 將嫁星2代 網友稱婆婆更美
德州率先禁止大學多元化招生 19個共和黨主政州將跟進

德州率先禁止大學多元化招生 19個共和黨主政州將跟進
賈玲春節檔冠軍不保？ 「熱辣滾燙」日票房暴跌 …這部片逆勢衝

賈玲春節檔冠軍不保？ 「熱辣滾燙」日票房暴跌 …這部片逆勢衝
駭客新手法 紐約法拉盛老人遭騙6000元

駭客新手法 紐約法拉盛老人遭騙6000元