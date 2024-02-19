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新聞評論／陳吉仲、陳耀祥落馬後 下一個是唐鳳？

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數位部長唐鳳最近屢屢成為綠營自家人箭靶。(本報資料照片)
數位部長唐鳳最近屢屢成為綠營自家人箭靶。(本報資料照片)

被網友封為「麵線部長」的唐鳳最近屢屢成為綠營自家人箭靶，親綠媒體接連二天用全版大篇幅「伺候」唐鳳，報導指美日有意協助台灣外交突破，唐鳳卻不願以數位部長名義參與聯合國網際網路治理論壇，儘管數位部緊急澄清，但在綠色邏輯裡，此等矮化國格、喪權辱國的行徑，已達「鞭數十，驅之別院」程度。

數位發展部引發民怨，早已是冰凍三尺、非一日之寒，但身為蔡英文總統愛將的唐鳳似乎仍活在自己的二次元世界。事實上，農業部前部長陳吉仲也曾是「小英男孩」，但進口蛋爭議搞得天怒人怨，最後也是含淚下台；行政院前院長蘇貞昌欽點的國家通訊傳播委員會（NCC）主委陳耀祥日前也主動表態不續任，以免揹著滿身臭名被新國會羞辱。陳吉仲、陳耀祥兩位「學長」都是活生生的示範，即使曾貴為當朝紅人，一旦違背民意還是要黯然下台，不知對唐鳳有何啟發？

數位部每年坐擁上百億預算，所作所為應當接受社會公評，唐鳳無視於台灣詐騙集團橫行無阻，卻老愛秀一些花拳繡腿，花大錢研發點麵線平台、推出政治正確的「綠色春聯」，唐鳳固然天資聰穎，但他的虛擬空間距離真實人間太遙遠，民進黨自家人早就看不下去，頻頻出手示警。

民進黨賴系立委林俊憲去年選前就曾在立法院交通委員會痛批，民進黨選情艱辛，但凡數位部在打詐上多做點事，民怨也不會這麼大；最終民進黨籍召委何欣純裁示，決議酌刪數位部600萬元預算。民進黨不分區立委沈伯洋也曾說，唐鳳擔任政委時，處理公民提案協調能力滿強的，但做部長所需的能力跟政委不同，「我覺得他（唐鳳）有更好的位子」。

2024大選後，林俊憲預言果然一語成讖，民進黨總統候選人賴清德選情不如預期、多數民進黨立委更中箭落馬，此刻正值520前新內閣人事改組之際，媒體監督政府本是天經地義，民進黨新潮流系大將劉世芳、賴系林俊憲發言更引發臆測，痛批數位部成立目的就是管理與維護網路，在假訊息、網路詐騙上應該要勇於負責，數位部才成立一年半卻「僚氣」很重，什麼事情都往外推，讓民眾非常失望。

綠委盤馬彎弓，箭箭瞄準唐鳳，如果打一次是善意提醒，賴系人馬接連下重手無疑就是「醍醐灌頂」；前立委郭正亮直言，唐鳳早就該下台，這個聲音去年在民進黨內就傳開，大家早就受不了唐鳳了。

綠委目的或許未必是人事鬥爭，但此地無銀三百兩，不無在520前為「賴政府」清路障的意味，然而，裝睡的人打不醒，被喻為「天才大臣」的唐鳳若繼續「賴著不走」，後續質疑仍會接連不斷，恐怕只會為難現任總統蔡英文和下任總統賴清德，套一句網路用語，只要唐鳳不尷尬，尷尬的就是別人。

民進黨 賴清德 預算

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