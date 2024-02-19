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黑白集/綠推十法案 激不起年輕人漣漪

黑白集

綠委范雲號召十位民進黨立委，組成「為下一代而戰」連線，宣示將從三主軸推動十法案。口號喊得響亮，陣仗煞有介事，但都在皮毛及形式打轉，恐激不起年輕世代任何漣漪。

老實說，「為下一代而戰」這口號太老套了，簡直俗不可耐。連線的十一名綠委都是青壯世代，既要聚焦下一代議題，卻喊出如此硬梆梆、凶煞煞的口號，未免太缺乏創意。更糟的是，民進黨就是執政黨，綠委有好點子、好法案儘管提出來就是了，卻高呼要為下一代「而戰」，到底要跟誰打鬥？

對於這項行動，網友的評論倒是一針見血。有人冷回：「執政八年，現在才想到年輕人？」「台灣生育率破底，快沒有下一世代了！」這次大選，民眾黨搶走許多年輕選票，讓民進黨大為緊張。但綠委要推動的十個法案，諸如學生輔導法、少年事件處理法、兒童托育服務法…等，在年輕族群眼中其實不痛不癢，因為完全未跟上變調的社會節奏。如今校園氾濫的毒品、八家將、霸凌、輟學等問題，綠委都看不到嗎？

下一代需要的，是政府能提供一個自由、安全的成長環境，使其父母有良好的就業機會供子女溫飽，那就夠了。有人需要立委為他們「戰鬥」嗎？立委須盡責監督政府，使兩岸免於兵凶戰危，下一代不必上前線作戰，這才是全民所願！(轉載自聯合報)

民進黨 就業 毒品

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