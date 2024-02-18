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新聞眼／綠政治操作卸責 掩蓋食安真相

記者 周佑政
衛福部政務次長王必勝稱「不知道台中市政府急於公布的理由是什麼？」將食安疑慮升級為政治對抗。(本報資料照片)
衛福部政務次長王必勝稱「不知道台中市政府急於公布的理由是什麼？」將食安疑慮升級為政治對抗。(本報資料照片)

台糖瘦肉精爭議，從地方延燒到中央，民進黨立委林俊憲主張，台中市長盧秀燕到立院委員會備詢於法有據。食安非關政治，但從衛福部次長王必勝到個別綠委，將食安疑慮升級為政治對抗，忽略食安真相的卸責做法，民眾恐難以埋單。

台中市政府檢出台糖梅花豬肉片含有禁藥瘦肉精，中央衛福部食藥署檢測結果卻完全相反，中央與地方、藍營與綠營從農曆年前爭執迄今。這起事件的重要性在於，西布特羅是比萊克多巴胺危害更大的瘦肉精，為何會出現在台糖肉片中，瘦肉精攸關民眾吃得安全，遠比標示不實嚴重。

民眾要的是食安真相，而率先讓真相淹沒在政治口水中的是王必勝。王稱「不知道台中市政府急於公布的理由是什麼？」但難道民眾對於食品安全沒有知的權利？中央對如此嚴重的食安事件，第一時間的反應不是追查，反而是先以「政治語言」回敬地方首長，令人啼笑皆非。

不只王必勝，瘦肉精爭議出現後，還有民進黨立委敲鑼打鼓，要台糖對台中市政府提告，還酸言酸語表示這次的瘦肉精事件，起源是台中的「天選之肉」，指責盧秀燕想要賺取政治聲量；現在林俊憲要盧秀燕到立院委員會備詢，還嗆聲藍營「你們以為這樣鬧就能掩護盧秀燕嗎？」綠營一連串的作法，是要將食安爭議，升級為政治問題。

針對瘦肉精風波，民進黨團一方面釋出善意，贊成讓陳建仁開議後到立法院進行食安專案報告，但一方面，綠營又群起「大酸」盧秀燕、台中市政府，大玩兩面手法，民眾都看在眼裡。

食安的主管機關是衛福部，比起盧秀燕，王必勝、衛福部長薛瑞元，更應到立法院說清楚、講明白；瘦肉精的真相到底為何，比起政治口水，民進黨政府更有責任，完整地向社會釋疑。

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