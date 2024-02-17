我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

27歲無證客販毒屢次被捕 這次法官不准他交保候傳

OpenAI完成員工售股交易 最新估值達860億元

立院藍白合 柯遞橄欖枝 綠白合有歧見

台灣新聞組／台北17日電
藍白在立法院新會期是否合作備受矚目，民眾黨主席柯文哲（中）表示，黨團決議拜訪國民黨團；圖為民眾黨日前在台玻大樓前舉辦新春團拜。（記者許正宏／攝影）
藍白在立法院新會期是否合作備受矚目，民眾黨主席柯文哲（中）表示，黨團決議拜訪國民黨團；圖為民眾黨日前在台玻大樓前舉辦新春團拜。（記者許正宏／攝影）

立法院開議在即，藍白在新會期是否攜手合作，備受矚目。民眾黨主席柯文哲昨天表示，民眾黨團晨會中有討論，決議拜訪國民黨團，會請雙方黨團主任協商下周方便互相拜訪的時間地點。國民黨立院黨團書記長洪孟楷表示，樂觀其成。

民眾黨團總召黃國昌表示，黨團會議決議請黨團主任聯繫國民黨團，看國民黨團三長或哪些委員有興趣參加，民眾黨團過去國民黨團，或國民黨團過來民眾黨團都可以，大家方便、和諧、能夠好好促進推動法案是最重要的事。

黃國昌表示，不管是國會改革或司法改革議題，國民黨立委最近都有積極表態，這些民進黨承諾卻跳票的法案，在野黨如果趕快合作回應社會需求，絕對是好事，民眾黨團拜會國民黨團就是希望重要改革法案能攜手合作，共同努力推進。

民眾黨團副總召黃珊珊表示，各黨團在立法院共事，將來法案要連署必須爭取大家支持，保持良好互動是民眾黨團立場，大家都是老朋友，認識很多年，不用擔心，只是時間要再約；國家要往前走，各黨必須一起努力，讓有利於人民的法案趕快通過。

洪孟楷表示，目前沒有收到相關通知，但歡迎各黨團一同合作；國民黨團沒有接到相關資訊，如果真有此事，是樂觀其成的，歡迎各黨團合作與交流，為國人爭取最大福祉與表達主流民意。

而新國會歷經立法院正副院長選舉一役，民眾黨團雖然「走自己的路」，自提人選參戰，但因為民眾黨立委票投自家人，變相「保送」國民黨立委韓國瑜、江啟臣成為國會正副龍頭。民眾黨此舉，藍綠點滴在心頭，據了解，綠營內部一派立委感到不滿，認為民眾黨團從頭到尾就擺明要「暗助」國民黨。

一位資深民進黨立委表示，民眾黨自恃關鍵少數，想要左右逢源，國民黨為了對抗民進黨，就算失去自己政黨的主體性，也會張開雙臂歡迎民眾黨。但民進黨有自己的原則、戰略方向，不可能被國會最小黨綁架、牽著走。

也有民進黨立委認為，民眾黨表面上與國民黨「交好」，但作為小黨，不可能長期只與某一黨合作，這樣民眾黨很快就會被貼上「小藍」標籤。因此，現階段雖有「藍白合」訊號，但民眾黨一定也想與民進黨合作，對民眾黨而言，擺盪在藍綠間，才能凸顯重要性。

國民黨 民進黨 柯文哲

上一則

年代旅遊欠款逾千萬 勒令停業3月

下一則

立院開議日陳建仁食安報告？韓國瑜：2/19協商

延伸閱讀

加州亞太裔議會黨團 慶2024農曆甲辰新年

加州亞太裔議會黨團 慶2024農曆甲辰新年
台立法院藍白合作有譜？黃國昌：擬拜會國民黨團攜手法案合作

台立法院藍白合作有譜？黃國昌：擬拜會國民黨團攜手法案合作
新北後侯友宜時代 藍綠白點名2026接棒人

新北後侯友宜時代 藍綠白點名2026接棒人
台立院20年來農曆年最早開議日 傅崐萁：國民黨準備好了

台立院20年來農曆年最早開議日 傅崐萁：國民黨準備好了

熱門新聞

台北車站屋頂太像必勝客商標，遭美國網友作圖惡搞。（取自臉書社團 Foreigners in Taipei&Taiwan/外國人在台北&台灣）

見台北車站獨特外型 美國人驚「這不就咱必勝客嗎？」

2024-02-15 14:46
台總統蔡英文與「陪沈團」逛大賣場年貨大街。(圖／台總統府提供)

超過10年沒逛大賣場 蔡英文買年貨 大驚「觀光客最愛買這個」

2024-02-11 09:27
吳欣盈（右）和趙安吉騎馬合影。圖／翻攝吳欣盈臉書

趙安吉原定下周赴台參加她寶寶抓周 吳欣盈痛悼閨蜜

2024-02-14 13:32
翁祖模(右)與翁倩玉兄妹從小感情好。(李政龍╱攝影)

翁倩玉的版畫X翁祖模的建築 翁家兄妹情深

2024-02-09 01:12
近300名台灣旅客10日前往富國島旅遊，未料台灣組團社年代旅遊與地接社越南WInnER國際旅行社之間發生付款糾紛，旅客在12日遭到丟包。圖為台灣旅客聚集在飯店大廳和地接社人員溝通。（民眾提供）

遊越南富國島 台灣292旅客遭丟包

2024-02-12 12:42

台電：若完全反映燃料成本 電價至少漲5成

2024-02-12 01:28

超人氣

更多 >
趙安吉之死…車子怎會掉進池塘？急救中心這麼說

趙安吉之死…車子怎會掉進池塘？急救中心這麼說
每年調兩次時鐘實在惱人 拒絕日光節約時間再添一州

每年調兩次時鐘實在惱人 拒絕日光節約時間再添一州
「戰狼」吳京驚傳染愛滋 網友捕獲他真實狀態

「戰狼」吳京驚傳染愛滋 網友捕獲他真實狀態
泰勒絲逃過死劫 捐10萬美元給堪薩斯槍擊案受害者

泰勒絲逃過死劫 捐10萬美元給堪薩斯槍擊案受害者
怕吃太多碳水所以不碰麵？這樣處理就能健康吃

怕吃太多碳水所以不碰麵？這樣處理就能健康吃