立院藍白合 柯遞橄欖枝 綠白合有歧見

藍白在立法院新會期是否合作備受矚目，民眾黨主席柯文哲（中）表示，黨團決議拜訪國民黨團；圖為民眾黨日前在台玻大樓前舉辦新春團拜。（記者許正宏／攝影）

立法院開議在即，藍白在新會期是否攜手合作，備受矚目。民眾黨主席柯文哲 昨天表示，民眾黨團晨會中有討論，決議拜訪國民黨 團，會請雙方黨團主任協商下周方便互相拜訪的時間地點。國民黨立院黨團書記長洪孟楷表示，樂觀其成。

民眾黨團總召黃國昌表示，黨團會議決議請黨團主任聯繫國民黨團，看國民黨團三長或哪些委員有興趣參加，民眾黨團過去國民黨團，或國民黨團過來民眾黨團都可以，大家方便、和諧、能夠好好促進推動法案是最重要的事。

黃國昌表示，不管是國會改革或司法改革議題，國民黨立委最近都有積極表態，這些民進黨 承諾卻跳票的法案，在野黨如果趕快合作回應社會需求，絕對是好事，民眾黨團拜會國民黨團就是希望重要改革法案能攜手合作，共同努力推進。

民眾黨團副總召黃珊珊表示，各黨團在立法院共事，將來法案要連署必須爭取大家支持，保持良好互動是民眾黨團立場，大家都是老朋友，認識很多年，不用擔心，只是時間要再約；國家要往前走，各黨必須一起努力，讓有利於人民的法案趕快通過。

洪孟楷表示，目前沒有收到相關通知，但歡迎各黨團一同合作；國民黨團沒有接到相關資訊，如果真有此事，是樂觀其成的，歡迎各黨團合作與交流，為國人爭取最大福祉與表達主流民意。

而新國會歷經立法院正副院長選舉一役，民眾黨團雖然「走自己的路」，自提人選參戰，但因為民眾黨立委票投自家人，變相「保送」國民黨立委韓國瑜、江啟臣成為國會正副龍頭。民眾黨此舉，藍綠點滴在心頭，據了解，綠營內部一派立委感到不滿，認為民眾黨團從頭到尾就擺明要「暗助」國民黨。

一位資深民進黨立委表示，民眾黨自恃關鍵少數，想要左右逢源，國民黨為了對抗民進黨，就算失去自己政黨的主體性，也會張開雙臂歡迎民眾黨。但民進黨有自己的原則、戰略方向，不可能被國會最小黨綁架、牽著走。

也有民進黨立委認為，民眾黨表面上與國民黨「交好」，但作為小黨，不可能長期只與某一黨合作，這樣民眾黨很快就會被貼上「小藍」標籤。因此，現階段雖有「藍白合」訊號，但民眾黨一定也想與民進黨合作，對民眾黨而言，擺盪在藍綠間，才能凸顯重要性。