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新聞眼／樹立威望不徇私 韓國瑜聰明起手式

記者 程平
韓國瑜（左）以「時程及作業時序考量」為由，拒絕傅崐萁（右）提出朝野協商開臨時會的要求，表面上是打臉國民黨團總召傅崐萁，但其實也是要藉此樹立自己國會新龍頭的權威。(本報資料照片)
韓國瑜（左）以「時程及作業時序考量」為由，拒絕傅崐萁（右）提出朝野協商開臨時會的要求，表面上是打臉國民黨團總召傅崐萁，但其實也是要藉此樹立自己國會新龍頭的權威。(本報資料照片)

新國會尚未開議已風雲密布，曾任3屆立委的韓國瑜雖是立法院老手，卻是菜鳥國會議長，甫上任就面對「要不要開臨時會」的難題，帶頭連署提案的是與韓同黨的國民黨立院黨團，總召還是與他交情不錯的傅崐萁，藍綠黨團互嗆，白營也伺機而動，韓國瑜當斷則斷，先喊卡踩煞車，再另訂朝野協商時間，不徇私，堅守中立，順勢樹立議長威望，是聰明起手式。

農曆年前，台糖肉品被驗出含瘦肉精西布特羅，震驚全國。國民黨團總召傅崐萁堅持食安，主張行政院長陳建仁赴立院施政報告前，立法院先召開臨時會，邀陳揆就此案向國會專案報告。

但依照憲法第68條規定，立法院每年2月至5月底、9月至12月底兩常會期外才有臨時會；也就是說，在新國會2月1日報到後已進入「常會期間」，沒有召開臨時會的正當性。況且，朝野在2月5日已簽下協商結論，確認2月20日開議，當天邀請陳揆率同各部會首長列席進行施政方針及施政報告並備質詢。

韓國瑜甫主持朝野協商訂下開議日，傅崐萁兩天後又喊出要協商開臨時會，打亂原本朝野的共識，形同挑戰韓國瑜的權威。傅崐萁原有意立法院長，後來轉而支持韓國瑜時強調「政治是一時的，兄弟是永遠的」，兩人私下交情不錯，政壇皆知。然而，傅崐萁這次強勢主張開臨時會，卻為難了自己的兄弟。

立法院議事處昨稱經院長指示，以「時程及作業時序考量」為由拒絕國民黨團的連署提案，正是韓國瑜向外界表明，身為國會議長，他不會因同黨黨團提出要求，就徇私陪演鬧劇，韓急踩煞車不留情面，為鬧劇親譜休止符，完全不給傅崐萁台階下。

韓國瑜此舉，不啻是打臉傅崐萁，更藉此樹立自己的權威，型塑中立形象，更要讓外界知道，他才是新國會的龍頭，做為國會議長，韓國瑜不是國民黨的立法院長，必須是超然於政黨、調和鼎鼐的國會議長，兄弟情重要，但議長角色和責任更重大。

韓國瑜 國民黨

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