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立院開臨時會？韓國瑜將召集朝野協商

台灣新聞組／台北16日電

針對台糖瘦肉精爭議，國民黨立法院黨團發文要求立院明天召開臨時會，邀請行政院長陳建仁專案報告。據了解，立法院長韓國瑜預計今天上午發出開會通知，最快下午召集朝野黨團協商。民進黨團表示，立法院會期間沒有臨時會，藍營此舉逾越憲法；但若朝野協商決定20日開議後邀陳揆來立院食安專案報告，民進黨團尊重。

陳建仁是否提前針對食安專案報告，朝野連日角力。國民黨團總召傅崐萁昨表示，希望陳建仁能針對食安問題，作八年總檢討，給國人清楚報告；此事關係到國人健康，他希望明天能開臨時會，但也尊重韓國瑜今天召開的朝野協商。

民進黨團總召柯建銘表示，臨時會是休會期間召開，立法院第11屆第1會期2月1日已正式開始，現在沒有開臨時會的空間，除非韓國瑜重新召開黨團協商，提前開議，或朝野協商20日開議日邀陳建仁進行食安專案報告；他奉勸國民黨，不要為求表現而衝過頭。

民進黨團幹事長吳思瑤說，憲法明定臨時會是正常會期之外的時間召開，被稱為立院「活字典」的秘書長周萬來也曾撰文，說明常會期間無法召開臨時會，國民黨現在要求召開臨時會是逾越憲法，藍營要政治操作也不要鬧出憲政笑話，更不要為難韓國瑜、周萬來。

吳思瑤稱，在野黨有兩個方式：第一，20日開議後，讓陳建仁順利快速提出施政報告及備詢，第二，可循往例，在施政報告前經朝野協商，針對特定主題專案報告，如果在野黨要求內閣針對食安專案報告，民進黨團尊重。

民眾黨主席柯文哲說，如果中央報告馬上出來，官員解釋得很清楚，就沒有再開臨時會的問題；現在的問題是，民進黨能否提出讓大家都信服的解釋？

立法院人士表示，國民黨團已發文，韓國瑜必須召集協商，即使今天來不及協商，明天也可以；但依法不能召開臨時會，現在只剩提前開議，或20日開議後安排陳揆專案報告兩條路。

至於若無法開臨時會，藍營是否杯葛陳建仁施政報告？國民黨團首席副書記長林思銘表示，不會讓看守內閣第一次就順利上台報告。不過，國民黨立委葉元之說，如果杯葛，最開心的是不用備詢的陳建仁；不管朝野協商結果如何，都應讓陳揆在廿日上台，讓民眾看清楚民進黨對重要事件的態度。

國民黨立法院黨團要求行政院針對瘦肉精專案報告，市長盧秀燕表示，尊重立法院的職權，她就是把台中市政做好，至於立法院職權，給予尊重。

台北市長蔣萬安表示，各項議題請行政院來專案報告「天經地義」，希望中央應該要負起責任，對外界說明清楚。

台中市食安處說明，市府依法稽查食品安全，目前中央與地方都驗出該梅花肉片殘留瘦肉精西布特羅，檢出結論無爭議，且該商品是自販售通路隨機抽檢後驗出，至於源頭與成因，尚需等待中央其他單位調查結果，找出原因才能最終定論。

國民黨 民進黨 韓國瑜

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