選後聲量分析 柯文哲暴跌 韓國瑜成新霸主

民眾黨主席柯文哲（中）選後聲量大跌。（記者胡經周／攝影）

2024總統暨立委選戰，民眾黨主席柯文哲 在網路空戰這塊一直頗有成績，尤其選前聲量更是居高不下，不過，柯文哲前幕僚吳靜怡針對選後一個月的網路大數據趨勢分析，直言「選後聲量霸主就是韓國瑜 」，因為韓當選立法院長當日（2/1）是柯文哲聲量的八倍，「從此柯文哲再也不是媒體寵兒」。

吳靜怡日昨在臉書發文指出，針對數據分析，柯文哲選後聲量剩下只有7%，不再是媒體寵兒，而是劇烈滑坡型崩跌的人物，逐漸竄升起來的是總統蔡英文、台中市長盧秀燕，另外還有就是前立委蔡壁如。

吳靜怡點出，若民眾黨繼續採取以訟止謗、側翼網軍、批判媒體的戰術，恐怕玩久了，自己會陷入更小眾的同溫層，網路流量是現實的，可以預知的是韓粉崛起，當韓粉從「小藍教」歸隊到「正藍軍」，首先被裂解的就是自以為第三政黨又不團結的假老二了，沉寂一陣子的韓國瑜顯然比柯文哲、民眾黨立委黃珊珊、柯辦發言人陳智菡有趣多了。

不過，有人開始也替副總統賴清德 感到很緊張，吳靜怡認為，其實2024、2025執政黨若能「歲月靜好」度過，真的會比轟轟烈烈好很多，細微的改變用心都比大膽躁進來得好，「舉一個例子吧！民生議題：豬肉」。

她表示，經過Linbay好油搭配網軍操作灑狗血的政治操作之後，大家反而會更冷靜，所以喊「王必勝（衛福部長）下台」就激不出火花，一直等到盧秀燕市長與各部會檢驗公告後，這件事馬上告一段落，畢竟民生議題是從豬農到人民非常關注在乎的，政治操作槓桿越大，反作用力會更大。

最後，吳靜怡稱讚，台北市長蔣萬安最新推出的情人節影片，讓蔣團隊跟柯團隊形成巨大反差，柯文哲善用一群漂亮發言人，而蔣萬安那種沒有亮點的年輕團隊，反而突顯了他個人特色，「流量就是一塊大餅，柯文哲新年看起來就是老氣過時了，新政黨沒有新氣息。」