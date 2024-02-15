新北台中侯友宜盧秀燕2026屆滿 綠拚反攻 藍憂白瓜分

國民黨新北市長侯友宜（右）、台中市長盧秀燕（左）2026都將屆滿，民進黨認為是反攻的大好機會。（本報資料照片）

民進黨 備戰2026地方選舉，黨主席賴清德預估將全面重啟初選。2026剛好遇上多位國民黨 縣市長屆滿，人士認為，2026剛好遇上多位國民黨縣市長屆滿，包括新北市長侯友宜 及台中市長盧秀燕，是民進黨反攻的大好機會；而台南、高雄市長則是民進黨有機會「頭過身就過」的地區，黨內派系競爭將更激烈。

民進黨在2022地方選舉，只拿到五個縣市長席次，國民黨諸侯紛紛崛起，成為民進黨中央執政無法忽視的壓力。民進黨人士認為，目前放眼望去，侯友宜並沒有明顯的接班人，國民黨內僅立委洪孟楷有意挑戰新北市長；民進黨方面，立委蘇巧慧呼聲很高，參加初選有機會勝出。

台中市方面，立委何欣純被民進黨多數人視為目前實力最強的人選，何欣純在2022就有意挑戰盧秀燕，但當時民進黨採徵召制，時任黨主席蔡英文最後徵召了立法院前副院長蔡其昌參選市長。民進黨人士認為，目前不知蔡其昌是否有意再戰，但何欣純基層實力雄厚，會是強棒；國民黨可能推出立法院副院長江啟臣參戰，但江啟臣當了立院副院長後，質詢曝光度變少，長久來說可能會是隱憂。

民進黨也在台南、高雄市面臨接班問題。高雄市長陳其邁只要能夠順利將政權交到下一位民進黨市長手中，身價將水漲船高，也可奠定自己「南霸天」地位。不過，高雄市是民進黨大本營，只要贏了初選，就等同坐上市長寶座，因此初選過程會比其他縣市更激烈。至於台南市長初選，預估立委陳亭妃、林俊憲及王定宇都會參與競爭。

民進黨內目前已將國民黨立委柯志恩視為下屆高雄市長選舉假想敵。最近民進黨內傳出，在高雄深耕已久的新潮流菊系有意推立委賴瑞隆參加初選，但立委林岱樺也有意願；另有地方人士認為，如果由屏東縣前縣長潘孟安挑戰高雄市長，更夠分量，畢竟民進黨已經在高雄執政將近20年，需要更有亮點的人選來吸引選民。

立法院新會期，國民黨雖是國會最大黨，但未過半，欲通過法案仍須與民眾黨合作，「藍白合」頻率預期將增加。不過，藍營人士也提醒，若長期與白營合作，恐使民眾黨被外界視為「小藍」，屆時可能牽動2026年縣市長選舉，再度面臨選票瓜分問題。

藍營人士指出，從近年選舉來看，民進黨基本盤支持率約40%，只要三黨相爭，綠營的戰略就是死守基本盤。藍營基本盤與中間選民支持率加總約60%，從過往選戰案例來看，國民黨如果要拿下勝利，便須強力邊緣化民眾黨。2022年台北市長選戰是成功案例；2024年總統大選即為失敗案例。

國民黨立委賴士葆指出，六都未來恐怕都會面臨「三腳督」問題，國民黨必須在立法院表現得更加優異，並於在野合作時，拿下主導權，營造出國民黨是最強監督在野政黨，做到讓民眾有感，才能拉開與民眾黨的聲勢差距。

國民黨立委葉元之表示，國民黨未來不應去討好民眾黨，而是用理念溝通，如果藍白意向相同，可在單一議題合作，但如另有想法，國民黨也該走自己的路，不該被白營綁架