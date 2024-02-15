我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

爸送外賣沒熄火 華童被偷車賊連人帶車擄走

Nvidia差多少才能當全球市值一哥？前10大排行一次看

新北台中侯友宜盧秀燕2026屆滿 綠拚反攻 藍憂白瓜分

記者丘采薇／台北15日電
國民黨新北市長侯友宜（右）、台中市長盧秀燕（左）2026都將屆滿，民進黨認為是反攻的大好機會。（本報資料照片）
國民黨新北市長侯友宜（右）、台中市長盧秀燕（左）2026都將屆滿，民進黨認為是反攻的大好機會。（本報資料照片）

民進黨備戰2026地方選舉，黨主席賴清德預估將全面重啟初選。2026剛好遇上多位國民黨縣市長屆滿，人士認為，2026剛好遇上多位國民黨縣市長屆滿，包括新北市長侯友宜及台中市長盧秀燕，是民進黨反攻的大好機會；而台南、高雄市長則是民進黨有機會「頭過身就過」的地區，黨內派系競爭將更激烈。

民進黨在2022地方選舉，只拿到五個縣市長席次，國民黨諸侯紛紛崛起，成為民進黨中央執政無法忽視的壓力。民進黨人士認為，目前放眼望去，侯友宜並沒有明顯的接班人，國民黨內僅立委洪孟楷有意挑戰新北市長；民進黨方面，立委蘇巧慧呼聲很高，參加初選有機會勝出。

台中市方面，立委何欣純被民進黨多數人視為目前實力最強的人選，何欣純在2022就有意挑戰盧秀燕，但當時民進黨採徵召制，時任黨主席蔡英文最後徵召了立法院前副院長蔡其昌參選市長。民進黨人士認為，目前不知蔡其昌是否有意再戰，但何欣純基層實力雄厚，會是強棒；國民黨可能推出立法院副院長江啟臣參戰，但江啟臣當了立院副院長後，質詢曝光度變少，長久來說可能會是隱憂。

民進黨也在台南、高雄市面臨接班問題。高雄市長陳其邁只要能夠順利將政權交到下一位民進黨市長手中，身價將水漲船高，也可奠定自己「南霸天」地位。不過，高雄市是民進黨大本營，只要贏了初選，就等同坐上市長寶座，因此初選過程會比其他縣市更激烈。至於台南市長初選，預估立委陳亭妃、林俊憲及王定宇都會參與競爭。

民進黨內目前已將國民黨立委柯志恩視為下屆高雄市長選舉假想敵。最近民進黨內傳出，在高雄深耕已久的新潮流菊系有意推立委賴瑞隆參加初選，但立委林岱樺也有意願；另有地方人士認為，如果由屏東縣前縣長潘孟安挑戰高雄市長，更夠分量，畢竟民進黨已經在高雄執政將近20年，需要更有亮點的人選來吸引選民。

立法院新會期，國民黨雖是國會最大黨，但未過半，欲通過法案仍須與民眾黨合作，「藍白合」頻率預期將增加。不過，藍營人士也提醒，若長期與白營合作，恐使民眾黨被外界視為「小藍」，屆時可能牽動2026年縣市長選舉，再度面臨選票瓜分問題。

藍營人士指出，從近年選舉來看，民進黨基本盤支持率約40%，只要三黨相爭，綠營的戰略就是死守基本盤。藍營基本盤與中間選民支持率加總約60%，從過往選戰案例來看，國民黨如果要拿下勝利，便須強力邊緣化民眾黨。2022年台北市長選戰是成功案例；2024年總統大選即為失敗案例。

國民黨立委賴士葆指出，六都未來恐怕都會面臨「三腳督」問題，國民黨必須在立法院表現得更加優異，並於在野合作時，拿下主導權，營造出國民黨是最強監督在野政黨，做到讓民眾有感，才能拉開與民眾黨的聲勢差距。

國民黨立委葉元之表示，國民黨未來不應去討好民眾黨，而是用理念溝通，如果藍白意向相同，可在單一議題合作，但如另有想法，國民黨也該走自己的路，不該被白營綁架

民進黨 國民黨 侯友宜

上一則

冷眼集／國民黨別急杯葛 挑戰官員更易獲掌聲

下一則

新聞評論／富國島敲警鐘 防赴陸遭政府丟包

延伸閱讀

初二女兒沒回家 侯友宜送御守代替愛的千言萬語「只要累了我們都在」

初二女兒沒回家 侯友宜送御守代替愛的千言萬語「只要累了我們都在」
黑白集／侯友宜大選新北本命區動搖 恐影響交棒

黑白集／侯友宜大選新北本命區動搖 恐影響交棒
赴中旅遊團停招 侯友宜：若不改善台灣觀光業會越慘

赴中旅遊團停招 侯友宜：若不改善台灣觀光業會越慘
盧秀燕改口稱台糖豬肉個案 綠議員：造謠抹黑者該道歉

盧秀燕改口稱台糖豬肉個案 綠議員：造謠抹黑者該道歉

熱門新聞

台總統蔡英文與「陪沈團」逛大賣場年貨大街。(圖／台總統府提供)

超過10年沒逛大賣場 蔡英文買年貨 大驚「觀光客最愛買這個」

2024-02-11 09:27
立法院長韓國瑜（右）上任後首場外賓接見，國民黨主席朱立倫（左）為嘉賓，兩人一同向媒體揮手致意。（本報系資料照片）

韓國瑜夠狠 沈富雄見一幕喊「EQ太高了」：什麼手段都懂

2024-02-07 23:16
吳欣盈（右）和趙安吉騎馬合影。圖／翻攝吳欣盈臉書

趙安吉原定下周赴台參加她寶寶抓周 吳欣盈痛悼閨蜜

2024-02-14 13:32
翁祖模(右)與翁倩玉兄妹從小感情好。(李政龍╱攝影)

翁倩玉的版畫X翁祖模的建築 翁家兄妹情深

2024-02-09 01:12
近300名台灣旅客10日前往富國島旅遊，未料台灣組團社年代旅遊與地接社越南WInnER國際旅行社之間發生付款糾紛，旅客在12日遭到丟包。圖為台灣旅客聚集在飯店大廳和地接社人員溝通。（民眾提供）

遊越南富國島 台灣292旅客遭丟包

2024-02-12 12:42

台電：若完全反映燃料成本 電價至少漲5成

2024-02-12 01:28

超人氣

更多 >
擠下Trader Joe's 這3家成為美國人最愛超市

擠下Trader Joe's 這3家成為美國人最愛超市
最美港姐拒豪門嫁窮小子13年 真實婚姻現況曝光

最美港姐拒豪門嫁窮小子13年 真實婚姻現況曝光
大麥克套餐18元吃不起壞業績 麥當勞承諾將注重平價

大麥克套餐18元吃不起壞業績 麥當勞承諾將注重平價
酋長隊超級盃冠軍大遊行驚傳槍擊 1死9傷

酋長隊超級盃冠軍大遊行驚傳槍擊 1死9傷
名歌手胃癌離世 哪些是早期症狀？

名歌手胃癌離世 哪些是早期症狀？