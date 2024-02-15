我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

爸送外賣沒熄火 華童被偷車賊連人帶車擄走

Nvidia差多少才能當全球市值一哥？前10大排行一次看

冷眼集／國民黨別急杯葛 挑戰官員更易獲掌聲

記者 屈彥辰
國民黨立法院黨團不排除20日立法院開議即杯葛，不讓陳揆上台施政報告，民進黨團反嗆會讓立法院長韓國瑜為難；圖為韓國瑜日前到台中市豐原慈濟宮參拜，並發放廟方錢母與小紅包給民眾。（記者劉柏均／攝影）
國民黨立法院黨團不排除20日立法院開議即杯葛，不讓陳揆上台施政報告，民進黨團反嗆會讓立法院長韓國瑜為難；圖為韓國瑜日前到台中市豐原慈濟宮參拜，並發放廟方錢母與小紅包給民眾。（記者劉柏均／攝影）

台中日前爆發瘦肉精事件，引發社會譁然。國民黨立法院黨團主張開議前，邀行政院長陳建仁就豬肉食安問題專案報告，民進黨團則態度保留；若協商未果，藍營不排除20日開議杯葛，不讓陳揆上台施政報告。新國會「第一戰」山雨欲來，然而，剛成為國會第一大黨的國民黨團，這麼快就要啟戰？

經2024大選，國民黨成為國會最大黨，且立院正副龍頭皆為國民黨籍，外界也期待國民黨有番新氣象。過往八年，被綠營壓死死的怨氣，藍營立委早已磨刀霍霍，就等陳揆在新國會的首次施政報告，要展現監督制衡能力。

春節前爆發瘦肉精事件，讓想打響起身砲的國民黨團倏地出招，要求陳揆在施政報告前須赴立院提出食安專案報告，甚至不排除在民進黨團不簽協商結論的情況下，將杯葛陳揆施政報告，讓陳揆面對新國會初登板便黯然延宕。

不過，國民黨也須考慮到，畢竟不可能無限杯葛下去；新國會要有新做法，一包台糖豬肉有問題，是否真嚴重到只差三天質詢，就要在開議當天強行杯葛？國民黨歷經「國會少數、被綠欺」的八年，對如何當一個稱職在野黨，應該已有心得。既然如此，不妨升高層次，透過強力質詢，從陳揆及相關官員口中問到人民關心的事情，才是正辦。

民進黨官員過去之所以敢於立法院實問虛答，全因在野黨力量不足，如今大選已過，客觀環境起風變化，此刻最是利於國民黨直球對決民進黨政府。國民黨若大玩杯葛，讓行政部門「輕鬆下課」，反而可能被人民認為「藍綠一家親」；相反地，在議事中挑戰民進黨官員，人民才會給予掌聲。若是民進黨官員不改跋扈，依舊無心回應在野黨立委質詢，屆時再祭出強力杯葛，不僅更有底氣，也更有正當性。

究竟是在開議日杯葛，不讓陳揆上台？或透過強力質詢「問倒」行政部門，展現監督功力、揪出問題？如何善用議事攻防策略，而不挫傷國會最大黨的形象，已成國民黨的必修課。

國民黨 民進黨

上一則

黑白集／當選過關？賴皮寮不能賴掉

下一則

新北台中侯友宜盧秀燕2026屆滿 綠拚反攻 藍憂白瓜分

延伸閱讀

超級盃封王遊行爆槍響 拜登促禁用突擊武器

超級盃封王遊行爆槍響 拜登促禁用突擊武器
國民黨年輕化 朱立倫喊話青年：空位很多

國民黨年輕化 朱立倫喊話青年：空位很多
賴清德國情報告 綠不排斥李登輝國大模式

賴清德國情報告 綠不排斥李登輝國大模式
雙少數政府 國會調查權現契機

雙少數政府 國會調查權現契機

熱門新聞

台總統蔡英文與「陪沈團」逛大賣場年貨大街。(圖／台總統府提供)

超過10年沒逛大賣場 蔡英文買年貨 大驚「觀光客最愛買這個」

2024-02-11 09:27
立法院長韓國瑜（右）上任後首場外賓接見，國民黨主席朱立倫（左）為嘉賓，兩人一同向媒體揮手致意。（本報系資料照片）

韓國瑜夠狠 沈富雄見一幕喊「EQ太高了」：什麼手段都懂

2024-02-07 23:16
吳欣盈（右）和趙安吉騎馬合影。圖／翻攝吳欣盈臉書

趙安吉原定下周赴台參加她寶寶抓周 吳欣盈痛悼閨蜜

2024-02-14 13:32
翁祖模(右)與翁倩玉兄妹從小感情好。(李政龍╱攝影)

翁倩玉的版畫X翁祖模的建築 翁家兄妹情深

2024-02-09 01:12
近300名台灣旅客10日前往富國島旅遊，未料台灣組團社年代旅遊與地接社越南WInnER國際旅行社之間發生付款糾紛，旅客在12日遭到丟包。圖為台灣旅客聚集在飯店大廳和地接社人員溝通。（民眾提供）

遊越南富國島 台灣292旅客遭丟包

2024-02-12 12:42

台電：若完全反映燃料成本 電價至少漲5成

2024-02-12 01:28

超人氣

更多 >
擠下Trader Joe's 這3家成為美國人最愛超市

擠下Trader Joe's 這3家成為美國人最愛超市
最美港姐拒豪門嫁窮小子13年 真實婚姻現況曝光

最美港姐拒豪門嫁窮小子13年 真實婚姻現況曝光
大麥克套餐18元吃不起壞業績 麥當勞承諾將注重平價

大麥克套餐18元吃不起壞業績 麥當勞承諾將注重平價
酋長隊超級盃冠軍大遊行驚傳槍擊 1死9傷

酋長隊超級盃冠軍大遊行驚傳槍擊 1死9傷
名歌手胃癌離世 哪些是早期症狀？

名歌手胃癌離世 哪些是早期症狀？