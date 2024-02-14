黑白集／柯文哲後宮容不下戰將

民眾黨主席柯文哲(中)。(記者胡經周／攝影)

柯文哲 競選辦公室核心幕僚蔡壁如決定接任台中市府顧問，婉拒柯文哲邀請重返黨中央，「我回去會死得很慘」。她直言，黨中央故步自封，都是菁英不草根，柯文哲若繼續用這些人，會比親民黨泡沫化速度還快。柯文哲積極備戰再爭大位，卻讓革命伙伴奔赴最強對手陣營。他毫無危機感，卻怪媒體挑撥。

面對死忠部屬「臨別忠告」，柯P回應似捧又似諷「她是本黨第一戰將」，回黨中央應是別人怕她，怎會很慘？這話，隨即被自己人殺球。黃珊珊反嗆蔡壁如「過年要說好話」，柯夫人陳佩琪特發臉書 力挺，「若不是黃珊珊撐住，民眾黨就要滅黨了」。網友諷刺，只有蔡壁如敢對柯老三說真話，但民眾黨內只准說好話。

外界形容民眾黨決策核心如宮鬥劇，「母姐會」裡不止有太后、皇后及公主，還有大小尚宮，匯集中韓後宮干政劇之菁華。柯P看似握有黨中央，實則不敵後宮；從蔡壁如漸行漸遠，可窺其一斑。

蔡壁如挑戰四任立委蔡其昌，只輸7000多票，「民眾黨頭號戰將」當之無愧。但作為創黨元老，她連吃個尾牙都被黨中央「作掉」，打弊女將陳琬惠也同一下場。柯文哲不給良將棲身之所，還說蔡壁如在台中發展，有個職位比較方便。

柯P最愛自比雍正帝，卻沒學到攬賢用能。戰將尚在打天下，就遭流放外地。鳥未盡，弓已失。