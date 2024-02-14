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深化在地組織 民眾黨將設政策、新聞部

記者林縉明╱台北14日電
民眾黨主席柯文哲。(本報資料照片)
民眾黨主席柯文哲。(本報資料照片)

民眾黨年後將啟動組織及人事調整，規畫新成立政策部門及新聞部，希望強化政策論述及輿情回應。民眾黨主席柯文哲辦公室發言人陳智菡表示，民眾黨新的一年目標是在地組織深化，同時建立黨中央與地方組織對接模式，把民眾黨觸角延伸到全台各地。

陳智菡說，這次大選發現空戰發揮非常大功能，地方組織則因時間較短，還有持續加強空間，未來黨中央跟地方組織對接要有模式給地方參考；同時，除了地方黨部經營，也將思考經營地方較小規模的組織，像是協會、村里長。

陳智菡表示，過去媒體回應跟文宣分為柯文哲辦公室跟黨中央兩系統，新聞跟文宣混在一起，但新聞事務應有專責單位負責才能快速回應，因此，黨中央將新成立新聞部，業務將與文宣部分開，現有發言人將微調，分工會更明確。

據了解，民眾黨選後進行檢討報告，地方組織策略部分被認為是較弱的一環；另外，柯文哲認為民眾黨要建立長期的自媒體平台，如何把現有民眾之聲網路頻道擴大經營是接下來思考重點。

根據民眾黨規畫，未來新聞部負責新聞跟輿情回應、新聞採訪安排，同時統一柯辦跟黨中央發言系統，主要對外發言；文宣部則偏向自媒體經營，例如網路節目規畫，負責社群媒體擴散。

新成立政策部門則是備戰2026地方選舉，過去的黨中央智庫跟柯辦智庫會整併，協助政策、時事、輿論等相關領域研究，研究出的政策提供黨中央跟立院黨團參考，作為未來議題攻防參考依據，也會提供立院黨團跟黨籍立委修法建議。

柯文哲 社群媒體

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