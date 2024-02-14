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國民黨年輕化 朱立倫喊話青年：空位很多

記者鄭媁╱台北14日電
國民黨主席朱立倫(右)新春podcast與青年暢聊改革願景。(取材自臉書)
國民黨主席朱立倫(右)新春podcast與青年暢聊改革願景。(取材自臉書)

國民黨昨天發布Podcast影音「聲藏blue」過年特別企畫，由發言人楊智伃、青年團副總團長賴禹融訪問黨主席朱立倫，聚焦國民黨年輕化改革成果與不分區立委提名過程，朱立倫對青年喊話：「不覺得其他政黨太過擁擠了嗎？國民黨這邊還有很多空位。」

朱立倫表示，擔任黨主席最重要就是改革及促進黨內新陳代謝；九合一地方選舉，國民黨提名100多位年輕參選人，這次立委選舉也讓國民黨成為三黨及黨團成員平均年齡最年輕的政黨，顯示國民黨不斷加速年輕化及黨內革新力度。

朱立倫說，國民黨不分區立委提名尊重專業、相信專業，找各領域人才進入國會，政治組則找了許多有戰力、敢戰戰將，這些不分區立委直接擔任地方黨部主委，透過經營讓國民黨內造化。

朱立倫指出，他期待黨內立委未來透過立法院進步議題的推動，讓大眾看見國民黨的改變，進而吸引更多年輕人。改革最重要就是決心，要訂定好原則，讓社會大眾感受到國民黨給予年輕世代機會，相信有天能讓年輕人重新接受國民黨。

談及高中時趣聞，朱立倫說，他與行政院前院長江宜樺是同班同學，江宜樺是大才子，第一志願就是政治系，會穿長袍馬褂，令他印象深刻。

立法院三黨不過半，國民黨已確立國會為朝野攻防主戰場。黨內人士表示，未來國會攻防的發動者是國民黨立院黨團總召，未來將強化黨部、黨團、智庫三方平台串聯機制，讓立院黨團與智庫幕僚對接合作，讓智庫資源發揮到最大。不少新科藍委說，藍綠席次接近，黨團成員已做好長期駐守台北準備，以防開議後隨時甲動，未來勢必立院與選區兩頭燒。

國民黨智庫過去在三方平台中扮演提供研究資料、方案與說帖的角色；擔任智庫執行長的柯志恩已任立委，未來智庫與黨團可更緊密結合。而智庫副執行長凌濤則被點名，在後勤支援與焦點議題助攻上，是三方平台串聯協調的合適人選。

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